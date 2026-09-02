「學霸港姐」許子萱進軍樂壇　進錄音室3小時硬撼十級難度新歌

撰文：亞瑟
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「學霸港姐」許子萱（Cecca）於《2022年度香港小姐競選》一口氣勇奪亞軍、「國際親善小姐」、「最佳口才獎」、「最佳妝容獎」、「生態保育大使」五個獎項。卸任後許子萱赴英國著名學府牛津大學攻讀工商管理系碩士課程。學成歸來，許子萱未有放棄演藝夢，近年於內地參了多部作品的演出，最近更跨界樂壇，為內地劇集《直播女王》唱插曲，推首支個人國語單曲《恒砂》。

許子萱為內地劇集《直播女王》唱插曲。（公關提供）

以《恒砂》唱出堅毅初心

《恒砂》9月2日於多個音樂平台同步上架，包括iTunes、QQ Music、TikTok、YouTube Music及Amazon Music。歌曲以「砂」為意象，象徵微小卻堅毅的存在，即使身處洪流，仍能守住棱角。

以《恒砂》唱出堅毅初心 。（公關提供）

初試啼聲挑戰十級難度

首次錄製自己的單曲，許子萱坦言挑戰重重：「這首歌真的是十級難度。進錄音棚前，我只學了三個小時就要直接錄。音域跨度大，情緒層次又多，每一句都要反復打磨。作為新人，我沒有太多技巧，能拼的只有真誠和力氣。從第一遍到最後一遍，我自己都能感覺到飛躍般的進步。每一遍錄製，我都用盡全力，把那些走過的路、咽下的話，都唱進歌裡。」她希望大家也喜歡這首歌，並請多多指教，每一份鼓勵，對她來說也很重要。

首次錄製自己的單曲，許子萱坦言挑戰重重。（公關提供）

憑高學歷與多元才華跨界發展

許子萱在參選港姐時，已挾着高學歷參選，她更曾任職華爾街美林證券金融分析師。但她對演藝工作都充滿興趣，近年亦積極在內地發展，除了擔任活動司儀，亦演出了多部作品。包括愛奇藝的懸疑動作電影《群龍奪寶》及劇集《四大探長》、紅果短劇的《情謎情迷》，而最近在紅果與廣東電視台合製劇集《直播女王》中更是擔正演出，還獻唱劇集插曲，可謂多才多藝。

憑高學歷與多元才華跨界發展 。（公關提供）
許子萱。（公關提供）
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