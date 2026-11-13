鼓鼓呂思緯新歌《Bubbling》MV登場　邀得男團F.F.O編舞助陣

鼓鼓呂思緯推出個人第四張創作專輯《Vitamin G》，並將於12月26日在台北流行音樂中心舉辦《我現在又在想你了》巡迴演唱會；昨（12日）發布專輯第六支MV〈Bubbling〉，將戀愛中細微卻珍貴的瞬間，譜寫成一首最甜、最暖的輕快情歌。



鼓鼓陪媽媽散步見小孩吹泡泡，日常感動寫成〈Bubbling〉甜暖情歌。（公關提供）

鼓鼓呂思緯〈Bubbling〉MV青春登場

此次MV特別邀請男團F.F.O及小女孩參與拍攝，為作品增添更多青春氣息，鼓鼓也分享，希望這首歌能帶給小朋友及年輕世代最重要的力量，就是勇敢對未來許願的能量，鼓鼓說：「他們的青春及擁有的時間，是足以讓他們不停對未來許願，這些願望都是有機會成真的！」也希望透過〈Bubbling〉傳遞相信夢想、勇敢期待未來的正向力量。

鼓鼓MV邀請小女孩一起共演，童趣滿滿。（公關提供）

鼓鼓邀F.F.O共譜粉紅泡泡

〈Bubbling〉的創作靈感來自鼓鼓陪媽媽散步時，偶然看見孩子吹泡泡的畫面，因而想將這份美好瞬間化作音樂紀錄，並特別邀請麋先生聖皓共同填詞，為歌曲注入更多溫暖與幸福。鼓鼓也分享自己很喜歡與聖皓合作，當初將Demo交給聖皓時心中已有他想像，而聖皓完成後也精準呈現他期待的樣貌，更笑說：「我晚上給他，隔天早上就寫好給我了！」鼓鼓也相當喜愛聖皓所寫的歌詞，更帶來超乎預期的驚喜。

鼓鼓攜手F.F.O（左至右：小新、勝銘、彥旭、至琦、加藤琉士）青春共演、編舞。（公關提供）

〈Bubbling〉MV特別邀請青春男團F.F.O勝銘、彥旭、小新、至琦及加藤琉士助陣演出，舞蹈更由團員加藤琉士親自編排，這也是F.F.O首次與其他歌手合作拍攝MV，讓整支作品洋溢青春氣息與滿滿粉紅泡泡。拍攝現場青春洋溢，團員中年紀最大的也才21歲，讓鼓鼓忍不住笑說：「我好像可以生得出來欸！」近期也與U:NUS合作歌曲〈GU〉的鼓鼓，對年輕世代的表現相當欣賞，直言：「無論是鏡頭表現或是團體的氛圍都很有自己的樣子，相信這些氛圍都可以帶他們走得更遠！」也展現出對新生代團體的肯定與期待。