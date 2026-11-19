解散8年的韓國二代女團BESTie憑13年前（2013年推出）的代表作舊曲《Love Options》（《戀愛的條件》）奇蹟逆襲音源榜，近日相隔約4000天合體登上音樂節目舞台。不過，主唱兼隊長姜蕙妍（Hyeyeon）因團體解散後轉戰韓國傳統流行演歌Trot（韓國傳統流行曲風，講究丹田高亢發聲與獨特轉音的傳統曲風）領域多年，重唱昔日甜美偶像舞曲時竟忍不住飆出渾厚丹田唱腔與豪邁轉音，被網民戲稱「像極了玲花（楊魏玲花，鳳凰傳奇女主唱）跳女團舞」，強烈反差在網上瘋傳，引發熱議。



解散8年的韓國二代女團BESTie憑13年前舊曲《Love Options》奇蹟逆襲音源榜，近日相隔約4000天合體登上音樂節目舞台。（IG@bestie_ofcl）

主唱兼隊長姜蕙妍因團體解散後轉戰韓國傳統流行演歌Trot領域多年，重唱昔日甜美偶像舞曲時竟忍不住飆出渾厚丹田唱腔與豪邁轉音。（IG@yoni2_）

團體停擺轉戰演歌界 姜蕙妍深耕8年練就鐵肺功力

回顧姜蕙妍的演藝轉型之路，她在2013年以BESTie隊長兼主唱身份出道時，原本主攻青春活力的偶像唱跳路線。隨著成員於2018年前後陸續約滿離巢、團體活動正式停擺，面對偶像生涯轉折的姜蕙妍並未放棄舞台，而是簽約新公司毅然跨界轉型為Trot歌手。

姜蕙妍在2013年以BESTie隊長兼主唱身份出道時，原本主攻青春活力的偶像唱跳路線。（IG@yoni2_）

隨著BESTie成員於2018年前後陸續約滿離巢、團體活動正式停擺，姜蕙妍繼而簽約新公司毅然跨界轉型為Trot歌手。（IG@yoni2_）

自團體2018年解散後約8年間，姜蕙妍從零開始摸索演歌特有的發聲方式與節奏韻味，透過各大演歌競演節目及商演舞台反覆磨練，逐步在競爭激烈的韓國演歌界站穩陣腳，練就一身氣息飽滿、高音嘹亮的丹田鐵肺功力。她近期以一襲紅裙登上節目《THE TROT SHOW》獻唱《不可相信的男人》（《믿지 못할 남자》）的片段更在社交平台熱傳，盡顯演歌唱將氣勢。

姜蕙妍從零開始適應演歌特有的發聲方式與節奏韻味，透過各大演歌競演節目及商演舞台反覆磨練。（IG@yoni2_）

近期姜蕙妍以一襲紅裙獻唱《不可相信的男人》（《믿지 못할 남자》）的片段更在社交平台熱傳，盡顯演歌唱將氣勢。（IG@yoni2_）

少女「夾子音」變豪邁演歌鐵肺 網民笑指如鳳凰傳奇玲花

2013年BESTie剛推出《Love Options》時，姜蕙妍在舞台上走清甜軟萌路線，嗓音帶點少女「夾子音」。近日重返音樂節目舞台全開麥唱跳這首元氣甜歌時，她雖努力想找回昔日少女聲線，副歌與說唱段落卻頻頻破功，飆出氣血十足的厚實丹田音與演歌轉音，被網民戲稱「唱Trot的回去唱K-POP，不亞於玲花回去當女團」。

近日重返音樂節目舞台全開麥唱跳這首元氣甜歌時，姜蕙妍飆出氣血十足的厚實丹田音與演歌轉音。（YouTube@Kristie Reyes影片截圖）

近日重返音樂節目舞台全開麥唱跳這首元氣甜歌時，姜蕙妍雖努力想找回昔日少女聲線，副歌與說唱段落卻頻頻破功。（YouTube@Kristie Reyes影片截圖）

近日重返音樂節目舞台全開麥唱跳這首元氣甜歌時，姜蕙妍飆出氣血十足的厚實丹田音與演歌轉音。（YouTube@Kristie Reyes影片截圖）

大批觀眾看畢片段後笑言「姐姐努力想夾出少女音，結果丹田氣血足到根本夾不住」，更有人精準點評「這唱功在南邊北邊都能吃上飯，把女團甜歌唱出了舞台晚會的氣勢」。

近日重返音樂節目舞台全開麥唱跳這首元氣甜歌時，姜蕙妍飆出氣血十足的厚實丹田音與演歌轉音。（YouTube@Kristie Reyes影片截圖）

BESTie姜蕙妍「夾子音」變豪邁Trot鐵肺。（IG@yoni2_）

姐姐努力想夾出少女音，結果丹田氣血足到根本夾不住。 觀眾留言

13年前舊歌翻紅打入排行榜 解散8年女團自費重聚

這場爆笑重聚源於舊曲《Love Options》近期在短片社交平台意外翻紅，其洗腦旋律一路逆襲衝上韓國主流音樂串流平台Melon排行榜第5位，更在台灣Spotify及香港iTunes等榜單打入前列。

《Love Options》近期在短片平台意外翻紅，洗腦旋律一路逆襲衝上韓國Melon（韓國主流音樂串流平台）排行榜第7名。（網上圖片）

舊曲《Love Options》的超高熱度促成姜蕙妍、鄭有智（UJi）、宋多惠（Dahye）及羅海嶺（又譯：羅海靈／Haeryung）相隔約4000天再度合體，四名成員更不惜自費籌備服飾與舞台。她們先於10月31日登上MBC《Show! 音樂中心》，緊接於11月13日亮相KBS《音樂銀行》、14日再登MBC，並於15日登上SBS《人氣歌謠》，換上白襯衫與深色下身服飾現場真唱，憑零墊音的穩健實力贏盡資深歌迷大讚。

舊曲《Love Options》的超高熱度促成姜蕙妍、鄭有智（UJi）、宋多惠（Dahye）及羅海嶺（Haeryung）相隔約4000天再度合體。（IG@yoni2_）