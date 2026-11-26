樂壇年度盛事《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》「我最喜愛的組合」五強名單正式出爐，第三階段投票亦已進入最後直路，將於明日（11月27日）中午12時正式截止！



《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》「我最喜愛的男、女歌手及組合」第三階段投票將於明日（11月27日）中午12時正式截止！（Facebook@my903.com 商業電台）

今屆入圍五強陣容迎來極大變動，除了力爭獎項「六連霸」偉業的男團MIRROR成功過關之外，同門師弟ERROR亦順利晉級；而英皇娛樂旗下跳唱女團VIVA首度躋身決選階段，加上相隔10年再度入圍的Hip-Hop組合農夫（FAMA）強勢回歸，以及由YouTube大台《JFFT》四子聯同周殷廷組成的限定組合JFYT，五組單位將會角逐最終殊榮，競爭相當激烈。

「叱咤樂壇我最喜愛的組合」五強。（IG@cr881903）

床哥@JFFT開直播拆解AI分析

面對這場世紀大混戰，JFFT成員床哥日前特意透過節目《床哥心事台》詳細探討2026年叱咤組合五強形勢。他在節目內提到，最新AI數據分析各單位聲勢以及坊間模擬賠率後，直指JFYT具備極高的網絡爆發力！

床哥開直播用AI分析《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》我最喜愛組合五強名單。（YouTube@JFFLive）

JFYT被AI比喻成英超「阿仙奴」，引得床哥興奮大笑。（YouTube@JFFLive）

AI更生動地以英超球隊陣容作比喻，將JFYT比喻為勁旅「阿仙奴」，並逐一將團隊成員與幕後角色對應相關球員及領隊，當中床哥更擔任隊中靈魂人物「奧迪加特」的角色，而音樂人Teddy Fan（范梓謙）則擔任球隊吉祥物，陣容相當有睇頭！

AI還逐一將團隊成員與幕後角色對應相關球員及領隊。（YouTube@JFFLive）

床哥擔任隊中奧迪加特角色，Teddy Fan（范梓謙）更擔任吉祥物，相當有睇頭！（YouTube@JFFLive）

MIRROR四子入男歌手五強 JFYT成最強黑馬

根據AI權威分析報告指出，雖然尋求連續6年奪冠的MIRROR擁有全港最強大及紀律最高的粉絲投票動員力，但由於隊內同時有4位成員（姜濤、盧瀚霆、呂爵安、陳卓賢）殺入「我最喜愛男歌手」五強位置，極可能會分散部分粉絲的注意力與票源！相反，AI直指JFYT繼2024年後再度打入五強，背靠強大網絡生態與年輕網民號召力，已成為最具威脅的超級黑馬。報告分析目前冠軍之爭已集中於JFYT與MIRROR之間，最終賽果的關鍵，全在於網民能否成功在最後關頭催谷「反壟斷效應」！

男團MIRROR正全力衝擊連續6年奪得該獎項（六連霸）的紀錄。（IG＠903）

JFYT繼2024年後再度打入五強，成為最具威脅黑馬。（IG＠903）

網民興奮集氣：真係有機會爆冷！

隨著第三階段「一人一票」決選進入白熱化階段，各大討論區及社交平台連日來湧現大量拉票帖文，氣氛熾熱。許多關注香港樂壇發展的網民對於今屆充滿變數的戰況感到非常興奮，紛紛留言表達期待，有人激動表示「睇到都好熱血」，亦有不少網民看好黑馬跑出，直指「真係有機會爆冷」，令明日截止前的最後衝刺更具話題性！