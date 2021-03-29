【樂壇核數師】與三大唱片破冰後　星夢歌手首度無緣「勁歌金榜」

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-03-29 21:45

自無綫（TVB）與三大唱片公司破冰，並開放給旗下歌手重新加入競爭「勁歌金榜」後，外界一直期待流行榜成績會再次貼近主流樂迷口味。而在今個星期，在JW王灝兒的《我不想別離》落榜後，金榜已經再沒有任何星夢歌手的身影。

今個星期「勁歌金榜」已經沒有星夢歌手的身影：

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5年來再次無星夢歌手上榜

記者翻查資料，原來上次「勁歌金榜」沒有星夢歌手作品上榜，已經是2016年第一周，當時由加入Sunny Idea不久的JW憑《矛盾一生》奪冠，其他如泳兒、J.Arie（雷深如）、容祖兒、葉巧琳、楊千嬅等歌手都並非星夢出身。考慮到當時TVB與三大唱片公司在版稅風波後，關係尚未完全修補，這個現象更是難能可貴。不過在下一周，當時仍在星夢的許廷鏗憑《記住忘記我》打入金榜第6，當時星夢歌手無緣金榜，只因同期未有新歌派台。

重溫2016年第一周「勁歌金榜」：

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三大唱片6人入榜 兩位屬新晉歌手

與5年前的情況不同，這次在三大唱片公司加入戰局後，「勁歌金榜」的競爭慢慢重回2009年底版稅風波前般激烈。今個星期榜內名單上，有6位歌手來自三大唱片公司，當中更有黃妍、曾比特（Mike）兩位新晉歌手。雖然「星夢一姐」HANA菊梓喬為劇集《愛美麗狂想曲》唱的主題曲《愛很美麗》，上個星期隨劇集首播面世，但這首單曲其實並非派台歌，預料將不會競逐各大流行榜，因此星夢歌手無緣金榜的現象有機會持續。

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