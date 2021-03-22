【樂壇核數師】金榜僅剩JW王灝兒　曾志偉重返TVB星夢難再獨大

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-03-22 21:15

自從曾志偉回歸無綫（TVB），並邀得何麗全接掌星夢娛樂後，外界相當期待二人會如何改革公司的音樂事務，除了正式與三大唱片公司破冰外，音樂節目《勁歌金曲》亦將在4月11日重返黃金時段。在「勁歌金榜」方面，除了安排華納、Sony及環球三大公司重新加入競爭行列外，亦同時減少星夢歌手及自家劇集歌上榜數量，嘗試重建公信力。

自從曾志偉及何麗全回巢後，「勁歌金榜」競爭再次變得激烈。（資料圖片）

今個星期「勁歌金榜」，星夢只得JW做代表：

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何哲圖時代「勁歌金榜」 星夢歌佔一半

以往何哲圖擔任星夢行政總裁時，旗下歌手在「勁歌金榜」的成績明顯佔優。記者統計過上年金榜成績，發現每個星期平均有約5首星夢歌手的上榜作品，最高峰曾有多達7首星夢歌上榜。在劇集歌方面，上年如《使徒行者3》、《降魔的2.0》、《那些我愛過的人》等大熱劇集，其劇集歌都在首播該周登上金榜，當中《踩過界II》片尾曲，譚嘉儀的《世事何曾是絕對》更在劇集播出前兩星期上榜，可見絕大部份劇集歌都能上榜。

HANA菊梓喬過往作品都是劇集歌，成績亮眼。不過在改革後，她要有更高質素的作品，才能繼續在「勁歌金榜」佔一席位。（菊梓喬Facebook圖片）

曾志偉回歸後 劇集歌難再上榜

不過來到2021年，劇集歌上榜比例已經大幅減少，尤其在2月中曾志偉接管音樂事務後，《失憶24小時》及《大步走》的主題曲都榜上無名，而大熱劇《陀槍師姐2021》亦只有JW王灝兒所唱的主題曲《我不想別離》奪冠。加上自2月中，星夢歌手的上榜歌數量從變天前的5首，下降至今個星期的1首，反觀林奕匡、薛凱琪等來自三大唱片公司的歌手開始有新作上榜。在曾志偉及何麗全加入TVB後，除了令金榜競爭再次變得激烈外，亦希望透過數據證明公司有意整頓「星夢獨大」局面。

今個星期「勁歌金榜」只剩JW身影。（葉志明攝）

吳浩康為劇集《失憶24小時》唱主題曲《摯友》，播出期間歌曲從未上過「勁歌金榜」。（資料圖片）

點擊圖輯睇2021年第12周樂壇排行榜走勢：

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