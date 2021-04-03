柳應廷《狂人日記》MV打破偶像尺度　導演Sheng：放眼世界好小事

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-04-03 19:25

MIRROR成員Jer（柳應廷）去年憑《物語》三部曲勇奪叱咤男新人金獎，以實力及作品回應網民早前的「乜水論」，2021年他推出「重生」三部曲的第一部《狂人日記》，風格之突破除了收獲一波「mm7」（正）好評，同時也令樂迷為之「耳前一亮」。Jer更邀來近來MV界炙手可熱的導演Sheng執導，Jer更化身「壞過凱婷」、沉醉在煙、酒、毒之中的搖滾歌手，獲歌迷改潮語變「壞過應廷」，作為偶像更不惜挑戰影像尺度，無分「膚色／身份／性格／樣貌／思想／意志業力／基因」，貫徹「狂」的主題及宿命。

Jer推出「重生」三部曲的第一部《狂人日記》，風格之突破同樣令樂迷為之「耳前一亮」（IG／＠jeremylaous）

MV佛教意味濃厚，有網民以佛教中的三毒貪嗔痴分析獲導演Sheng轉發。影片以一名中年麵館老闆作開首，肆意狂盡一生後，在上吊自殺前抄寫大悲咒希望減輕一生的罪孽、除諸惡業病苦、終得善生，「狂人／突然合手擱筆／方知悔恨」。片中藉鏡子、花朵在不同維度中穿梭，黃色花朵代表Jer、紫色花朵代表黑皮膚的女模特兒；前者沉迷聲「三更半夜／迷幻音樂／找快樂／低音喇叭／狂怒衝擊／耳膜」；後者則沉迷色慾性愛，「貪生／貪了新／不記得厭舊」遊離於男女關係之間。三者最後齊聚麵館，看到麵館老闆遺下的大悲咒，意指刻在靈魂中之狂皆是注定、難以脫離「一出生／已劇透／舉骰子／送上帝手」。

根據MIRROR慣常做法，MV往往在歌曲上架當晚上載YouTube，不過《狂人日記》似乎是個例外，相隔近一周MV才上架，Sheng在接受訪問時否認是因為製作延誤，而是為了讓聽眾先理解歌詞而故意為之：「一早Set好係唔同時間出，其一係檔期問題，其二係小克（填詞）提過寧願隻歌出咗街有時間畀人有幻想空間，好過一嚟就出MV，有時作為MV導演我哋疊加咗太多自己諗法，可能未必係詞人嘅原意，不如先畀首歌大家消化，再由導演角度以畫面去詮釋，似乎比較適當。」的而且確，筆者第一次聽歌時有種摸不着頭腦的感覺，曲風亦與一貫的廣東歌迥異，在看畢MV後彷彿以另一方式去理解歌曲，亦賦予歌曲另一層意義。

早在派《風靈物語》之時Jer已經透過DM聯絡Sheng：「當時因為一啲因素《風靈》冇出到MV，合作就延伸到今年嘅《狂人日記》。」（IG／＠jeremylaous）

至於MV劇情包括自殺、情慾、吸毒等有違一般道德觀之行為，尺度之大直逼18禁，問起有否曾因MIRROR的偶像身份而有所避忌，Sheng說：「Jer雖然係偶像，今次MV喺香港尺度算大，但其實放眼世界呢啲好小事，拍攝前見花姐匯報意念好快一次就通過咗，完全冇創作上嘅限制同顧忌，都幾Surprised。拍攝嘅時候我自己都Scan過係咪好敏感，但花姐覺得冇問題可以過，今次花姐嘅信任同自由度都好大。」

點擊圖輯睇《狂人日記》MV尺度之大！

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Sheng又分享了個人在《狂人日記》最喜歡的部份：「我最鍾意Opening那段戲，喺氣氛營造上、整件事嘅中心思想都投放咗喺度。」他又解釋了背後的深義：「就算知道所有佛經、宇宙法則、靈魂系統、來這個世界的原因，就會發現一切都只不過係選擇。」Sheng又分享了自己很喜歡的2009年科幻電影《Mr. Nobody》（港譯《小國民尼謨》）：「世界上冇一個決定係錯，（唔同決定）只會帶你去唔同嘅方向，就好似靈魂選擇咗唔同課題，有啲人係需要透過好Hard-core嘅生活、或者普世價值覺得唔啱嘅事去經歷，今年嘅主題我好想講所有人都要記得自己係邊個。」