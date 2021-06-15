【樂壇核數師】上半年5首亞軍歌推介　肥仔@ERROR成新人王黑馬

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-06-15 00:30

近年樂迷留意各大媒體歌曲流行榜時，除留意每周冠軍歌誰屬外，也會關心一些屈居亞軍的作品，往後能否更進一步衝擊冠軍。然而，冠軍位置只有一個，不少作品雖然離冠軍僅一步之遙，但依然值得推介。今個星期「樂壇核數師」將回顧2021上半年各大流行榜的亞軍歌，當中以下5首值得大家一聽再聽。

亞軍歌質素未必比冠軍歌差，但冠軍歌位置有限，某些作品注定要與榜首刷身而過。（梁業Facebook圖片）

梁業《Lady Killa》（商台、港台、新城、ViuTV亞軍）

雖然離冠軍僅一步之遙，未能趕及Edan（呂爵安）和Mike（曾比特）兩位超級新人的步伐，但「肥仔」在踏足樂壇第一年已經獲得四台亞軍，亦是相當難得。《Lady Killa》除了證明他具備新人王黑馬實力外，亦向外界展示其跳唱實力。

以一名樂壇新人而言，《Lady Killa》的成績已經收貨。（梁業Instagram圖片）

盧瀚霆《EGO》（港台、新城亞軍）

Anson Lo在2月緊接Edan推出個人第5首單曲，除回歸過往最擅長及熟悉的跳唱風格外，Oscar的歌詞更細說當今面對網絡欺凌的情況，保留一定深度。未料新作不但僅在港台、新城與冠軍刷身而過，在ViuTV都未能打入三甲，難怪當時成績一出已有歌迷在ViuTV Facebook留言表達不滿。

《EGO》得到兩台亞軍，相信歌迷都會感到滿意，但在ViuTV三甲不入就觸動到一眾「神徒」的神經。（資料圖片）

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孫曉賢《白眉》（商台、港台、新城亞軍）

自從Robynn & Kendy休團後，兩位成員繼續作個人發展，其中Kendy繼《如斯》和《面目》後，今年再推出《白眉》，延續太空人系列。歌詞希望從白眉在乾旱中如花盛開，寄語年輕人勇敢面對混沌，繼續生活。

在缺乏大公司協助宣傳下，《白眉》仍能取得三台亞軍歌，證明作品具一定質素。（MV截圖）

莫文蔚《因一個人而流出一滴淚》（商台、ViuTV亞軍）

雖然作品未能如《呼吸有害》般取得好成績，但在Karen和麥浚龍一同監製下，歌曲變得更具電影感。尤其隨著旋律變動，她在末段的高音具穿透力，充分展示她寶刀未老的唱功。

Karen與Juno合作，一同為自己新歌《因一個人而流出一滴淚》監製。（莫文蔚Instagram圖片）

雷深如《陰陽道具》（新城亞軍）

擺脫大型唱片公司的限制後，J.Arie在獨立後的創作路上變得非常大膽，繼《雙面哈菲》後再度憑歌探討精神病問題。歌曲不但擺脫廣東歌既定曲風外，這次更直接透過歌詞談及「性上癮」，雖然得到不少圈中人讚好，但題材過於露骨，或多或少影響作品在流行榜中的表現。

《陰陽道具》未能走得更遠，或許是因為歌詞內容過於露骨。（資料圖片）

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