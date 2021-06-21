樂壇核數師｜C AllStar再奪五台冠軍　On仔：用作品回應休團決定

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-06-21 22:15

C AllStar今年1月再度集合，結束為期三年的單飛發展狀態，首支單曲《集合吧！地球保衛隊》隨即贏得五台冠軍。他們在7月舉行紅館演唱會前再傳來好消息，新歌《留下來的人》在今個星期同時登上「903專業推介」和「勁爆本地榜」榜首，令他們贏得今年第二首五台冠軍歌。

C AllStar今年再集合，即贏得亮麗成績。（資料圖片）

首度有歌手同年獲兩首五台冠軍歌

自上年ViuTV設立「Chill Club推介榜」後，包括莫文蔚、李克勤等天王天后都成功達標，曾推出一首能在五大音樂流行榜都能奪冠的單曲，當中容祖兒更憑《東京人壽》贏得五台合共10星期冠軍，紀錄至今仍難以打破。不過，過往從未有歌手能在同一年贏過兩首五台冠軍，如今C AllStar兩首派台歌都能達標，不但令他們在年末頒獎禮早早建立攻勢，更打破記錄，成為第一個在同一年擁有兩首五台冠軍歌的音樂單位。

回顧至今8首五台冠軍歌：

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On仔用紅館騷回饋樂迷支持

至於新歌《留下來的人》不但在主流媒體取得好成績，在多個音樂串流平台排行榜都曾經奪過冠軍，可見歌曲同樣深受大眾所愛。成員之一陳健安（On仔）在Instagram轉載成績，他感謝樂迷支持，又指：「希望一步一步用作品回應四年前休團嘅決定，今年只有兩個目標，紅館同專輯，會好好回饋樂迷一直嘅支持。」

On仔指將與C AllStar一同做好7月紅館騷和新專輯，好好回饋歌迷。（資料圖片）

點擊圖輯睇2021年第25周樂壇排行榜走勢：

「903專業推介」，Supper Moment新歌空降亞軍：

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「中文歌曲龍虎榜」，193新歌殺入三甲：

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「勁爆本地榜」，Twins新歌打入前10：

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「Chill Club推介榜」，Ian有望衝冠？

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「勁歌金榜」，胡鴻鈞新歌奪冠：