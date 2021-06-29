【樂壇核數師】上半年流行榜成績總結　「皇上」張敬軒正式歸位

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-06-29 00:15

在第26周的成績公布過後，意味2021年即將進入下半年。今個星期的《樂壇核數師》將為大家整合五大樂壇流行榜上半年成績，目前張敬軒、容祖兒成為成績最亮麗的男、女歌手，而C AllStar就在眾多組合當中一枝獨秀。

目前軒仔、Joey和C AllStar的成績較亮眼。（資料圖片）

男歌手：張敬軒歸位

先從男歌手談起，許廷鏗今年離開華納，轉為獨立歌手，新作最快要等到下半年才能面世，意味今年男歌手三甲將大洗牌。而軒仔今年重開飛圖唱片，這位「皇上」憑專輯《The Brightest Darkness》內兩首主打《俏郎君》和《Sweet Escape》宣告歸位，前者已經成為軒仔第一首五台冠軍歌，而後者也只差TVB（今個星期亞軍歌）一冠就能達標，暫時在產量、成績上都處於領先位置。而目前為止，姜濤（《Master Class》）及林家謙（《神奇的糊塗魔藥》）都以一首四台冠軍歌緊隨其後。

女歌手：容祖兒面臨挑戰

女歌手的戰況就比較激烈，上年封后的AGA（江海迦）推出過一首三台冠軍歌《CityPop》，不過後來因為要開始兼顧《聲夢傳奇》工作，加上聲帶一度抱恙，影響製作進度，後續戰力還有待觀察。反觀Joey上年末推出的《東京人壽》，在今年初破盡記錄，成為第一位擁有五台雙周冠軍歌的天后，後續的《煙花紀》也拿過三台冠軍。目前能威脅Joey的是鄭欣宜（Joyce），除了一首跨年度的四台冠軍歌《小夜燈》外，今年推出的《@princejoyce》也贏得五台冠軍。如果新歌《先哭為敬》能承繼前作的好表現，Joyce或許能一舉挑戰今年度的歌后地位。

組合：C AllStar遙遙領先

組合方面，今年重組的C AllStar不論聲勢、外界反應都比其他組合優勝，今年推出的兩首歌《集合吧！地球保衛隊》和《留下來的人》都順利贏得五台冠軍，成為首個同年度贏得兩首五台冠軍歌的音樂單位。至於人氣一直高企的MIRROR，首支單曲雖然贏得三台冠軍，甚至在商台贏過兩個星期冠軍，但達成四台冠軍的美夢卻被主場ViuTV敲碎，實在可惜，只能寄望新歌《BOSS》能同樣有好表現。至於上年靠《銀河修理員》爆紅的Dear Jane，今年宣告製作新碟之際，也派上主打歌《聖馬力諾之心》，今年能否守住最佳組合的位置，還看往後作品能否超越C AllStar的熱度。

點擊圖輯睇2021年第26周樂壇排行榜走勢：

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