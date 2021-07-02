【我是現場】許廷鏗盼與per se以樂隊名義出歌：喺返呢個台唱新歌

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-07-02 17:06

本地演唱會系列「我是現場」第一場表演在上周六（26/6）經已完滿結束，當晚許廷鏗（Alfred）與組合per se組成一夜限定樂隊「Negative Ends……。」，先後送上《無門》、《停半分鐘聽一闕歌》、《守望》、《粉碎糖果屋》、《你在我在》等作品，台下觀眾反應熾熱，在Encore環節過後仍未願意離開，更紛紛走到台前，最後三人走到台上，不但演繹《不日之約》，更再度演繹《無力感》X《天空塌下前》，觀眾才願意離開會場。

本地演唱會系列「我是現場」第一場氣氛高漲，Alfred和per se要兩度Encore，觀眾才願意離開。（葉志明攝）

Alfred首次要兩度Encore

及後記者走到後台，第一時間了解對這次演唱會的感受。Alfred主動談起下台後第一時間的感受，他從未想過在第一次Encore後需要再回到台上：「其實係第一次做完騷之後要兩度Encore，今次仲要玩到冇嘢玩，要唱返個騷唱過嘅歌，但係大家嘅反應令我覺得，我哋呢個樂隊都好成功，似乎仲有得繼續做。其實我喺前一日總綵排嘅時候已經同佢哋講，話我已經有啲唔捨得。我覺得觀眾令我哋嘅腎上腺素飆升，即係本身綵排嘅時候有啲歌會覺得好難玩，好吃力，無論係對彈、對唱都係，但係做完騷先發現，原來可以唱多幾首。」

Alfred坦言想不到觀眾會如此熱情，過去從未遇過要兩度延期。（葉志明攝）

在旁的Sandy（葉蔚菁）也認同：「好似冇咗一夜限定嘅感覺，好似好期待呢個騷嘅發生，但係都好唔捨得，今次好快就完咗。本身我覺得今次預備咗好多歌，成廿幾首，但係Encore之前先醒起，點解咁快就玩完嘅？」而結他手Stephen（莫善祺）也非常享受第二次Encore的表演：「本身第一次Encore就預備咗嘅，所以完咗之後落台，我就好想再有機會彈，一齊繼續再玩，好彩真係有呢個機會，好開心。」

Sandy覺得當晚時間過得太快。（葉志明攝）

數到當晚反應最好的歌曲，相信不少人都會認為是《無力感》X《天空塌下前》的改編版，原來這也是Alfred的私心推介：「呢首係我私心想玩嘅，第一次綵排已經夾過，已經起晒雞皮。」他坦言自己和per se的觀眾群截然不同，不過「我是現場」正好讓各自的歌迷認識更多對方推出的作品：「其實今次我都認識多咗per se嘅音樂，係可以介紹多啲畀我嘅樂迷認識，我都希望你哋（per se）嘅樂迷，之後整歌單都會有許廷鏗嘅歌。」

《無力感》X《天空塌下前》令台下觀眾感到驚喜。（葉志明攝）

per se讚Alfred綵排夠認真

三人會如何評價當晚表現？Alfred認為Stephen開始更願意與其他表演者或觀眾交流：「從我一開始認識佢都知佢係比較內斂，但係頭先我覺得自己同佢有好好嘅眼神交流。我喺台上面有講過佢嘅反應，呢個其實真係已經釋放咗出嚟嘅Stephen，雖然只係『嗯』咗一下，但係已經令我好清楚佢係非常投入。淨係呢方面我就已經畀Stephen滿分。」

雖然在台上很少說話，但Alfred透過眼神與Stephen交流，直言對方非常投入。（葉志明攝）

Stephen認為Sandy在表演中成功脫離舒適圈：「我同Sandy夾咗咁耐，不論係per se定係之前其他樂隊都好，今次係第一次唔係樂器面前唱歌。我一開始識佢嘅時候，佢未必當自己係主音，未必敢放低佢自己最拿手嘅琴，呢個對佢嚟講真係一個突破。」

Sandy在當晚與Alfred合唱《守望》，原來是她在公開表演中，第一次不在鍵琴前邊彈邊唱。（葉志明攝）

至於Sandy不論台上抑或綵排，都給予Alfred滿分：「係比滿分再高啲嗰隻！佢本身唱歌已經好掂，不過今次仲要加一啲合成器，我知道佢有好多嘢要處理，因為本身我係彈琴，清楚嗰一刻係有好多嘢要諗，但係佢表現到好似完全駕馭到。而佢喺綵排嗰陣都畀足100%嘅力，好認真，我本身想綵排嗰陣留力，不過見到佢咁用力，我都唔留力啦，照做埋一份。同埋佢真係好似一個大哥哥咁照顧我哋，所以真係好感動。」

談到Alfred非常照顧per se，Sandy又忍不住淚水。（葉志明攝）

或再以樂隊名義出歌

per se被問到12月的演唱會是否再邀請Alfred擔任嘉賓，Stephen指一切細節尚待稍後時間落實：「因為我哋呢場演唱會都放咗200%嘅力落去，所以之後先再決定。」在旁的Alfred就期待能與per se再續前緣：「咁啦，如果新碟其中一首歌可以用返『Negative ends……。』嘅名義去做，我覺得要喺返呢個台唱返呢首歌。」Alfred坦言對per se會否有足夠時間籌備個唱感到擔憂，因此感激對方能在這段時間依舊在綵排中全力以赴：「我哋作為藝人，好清楚每一次演唱會完咗之後，下一次就要再進步。其實今次嗰騷嘅門檻定得太高，觀眾嘅反應話畀你知係支持你之餘，亦都有一種期待，所以離下一個騷其實唔係好多時間，要開始準備啦！我無論點都會支持per se。」

Alfred即將以獨立歌手名義展開新音樂企劃，不排除會與per se以「Negative Ends……。」名義出新歌，令樂隊不再是一夜限定。（葉志明攝）

Alfred也指今次是自己作為獨立歌手後一個重要里程碑：「今次我將注碼投資咗喺per se同『Negative ends……。』身上，由第一日開始感受佢哋嘅時候，我覺得係搵啱夥伴一齊做。其實我係第一次躋身呢一個範疇，之前我都係公司旗下嘅歌手，原來所謂『獨立』，可能有個『獨』字，會有一種孤獨嘅感覺，但係『獨立』唔係代表緊『孤獨』，我覺得今次係幫我衝破咗一啲以前會好驚嘅嘢，原來根本唔需要驚。」

對Alfred而言，當晚演出是歌手生涯中一個里程碑。（葉志明攝）

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