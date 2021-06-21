【專訪】許廷鏗認與per se有情意結：indie歌手好值得大家聽到

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-06-21 18:06

踏入2021年，大大小小的演唱會相繼舉行，當中全新本地演唱會系列《我是現場》也將於6月26日，在旺角麥花臣場館舉行第一場演出，許廷鏗（Alfred）和組合per se將以一日限定樂隊「Negative Ends……。」與樂迷見面。雖然門票在開售當日已經售罄，不過樂迷都可以透過「01空間」購買網上直播門票，一睹偶像風采。 上回專訪談到，兩個音樂單位是在3月錄影其中一集ViuTV音樂節目《Chill Club》而認識，後來由音樂會導演康家俊一手促成這次合作。回顧歌手名單，包括林家謙、Serrini、ToNick、Zpecial和Supper Moment在內，該集表演的全部都是獨立歌手及樂隊。今年3月，Alfred宣布離開華納唱片，當晚首度以獨立歌手身份亮相，他也主動談到當時感受：「我以為『獨立』真係會『獨立』，原來佢係調返轉頭，係另一個大家庭，大家係會相知相認。好似我哋咁，其實係素未謀面，但係可能因為一啲演出，大家就會有某種連結。好老土都要講句，音樂真係可以將所有人結合。」而一路令Alfred在音樂路上眼界大開的，正是一眾活躍於地下音樂圈的獨立音樂人。 撰文：劉傳謙 攝影：陳順禎

Alfred同per se今個星期六就開騷啦！（陳順禎攝）

許廷鏗認7年前已欣賞per se

Alfred直言，自己早在2014年開始留意在地下音樂圈知名的創作人，因此對per se已經有種情意結：「嗰陣我對音樂嘅認識開始多咗啲唔同嘅範疇，其實香港有好多好好嘅音樂單位，我哋俗稱『indie』歌手，對於我嚟講，佢哋真係好值得大家聽到，之後就聽咗好多per se嘅歌。我第一次見到佢哋嘅時候已經講，我係好鍾意佢哋嘅編曲。」

Alfred坦言，早在2014年起已經對per se有種情意結。

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Alfred在廣受大眾認識的主流樂壇中成長，時至今日走入獨立音樂人行列，在定義上也可被稱為「indie」歌手。在現代的樂壇，有RubberBand、謝安琪等約滿唱片公司後決定獨立發展的單位，也有Serrini、王嘉儀等從地下音樂圈走入主流樂壇的獨立歌手，似乎「主流」和「indie」的界線已經變得模糊。對此，Alfred也有深刻體會：「真係由14年開始，認識多咗咩叫音樂，原來個世界真係好大，所以我嘅包容性亦都慢慢多咗。其實近年per se嘅歌係可以用一個流行音樂嘅角度嚟聽，我唔會覺得要用一啲所謂『in唔indie』嘅狀態嚟分析。我覺得唔應該將呢啲作品定型，話呢啲就係主流嘅，另一邊就係『indie』咁。今次呢個組合就係可以打破呢啲框框、界線。」

對Alfred而言，這次演唱會是個里程碑。（陳順禎攝）

per se走入主流體會聽眾口味差別

另一邊廂，per se就是其中一隊從地下音樂圈走入主流媒體的樂隊。自2017年加入音樂份子（Frenzi Music）起，per se開始創作廣東歌，繼而吸納新一批聽眾，上年的《粉碎糖果屋》更深受主流媒體肯定。結他手Stephen（莫善祺）直言per se當時在音樂創作上的轉變，已經令聽眾群變得不一樣：「一轉咗做唱廣東話歌，感覺到個市場真係好唔同。的確係有啲人淨係會聽英文歌，有一啲淨係會聽廣東歌，嗰陣時可能會令一啲淨係聽廣東歌嘅聽眾有多啲印象，『啊，原來有呢隊組合！』轉咗唱廣東話之後，都要有一啲旋律、編曲上面嘅考慮，慢慢進化。」鍵琴手Sandy（葉蔚菁）則坦言：「我哋嘅面向好似多咗一班人，我係知道有一班人會問我哋點解唔出英文歌，但係我哋冇話唔出，嗰件事依然會繼續。」

per se成軍時主力創作英文歌，到2017年開始唱廣東歌後，他們再吸納一批新聽眾。（陳順禎攝）

領悟實體音樂會獨特性

在新常態下，歌手除了尋覓舉行實體音樂會的機會外，也把握機會製作線上音樂會，而對歌手及樂隊而言，最大的差別正是表演場地是否有現場觀眾。Stephen直言兩者性質完全不同：「線上係有得畀你表演，但係嗰段時間係冇嘢彈返嚟，可能係有網上嘅留言，話好聽或者唔好聽，但係如果喺一個場地表演，佢係會有一啲聲音彈返畀你，有觀眾，有台，有燈，有其他嘢。」

Stephen希望在台上聽到觀眾回饋給自己的歡呼聲。（陳順禎攝）

而實體演唱會帶來的能量，對Alfred而言是感受更深。他在上年舉行過三場《無力感線上音樂會》，今年就亮相《Chill Club推介榜年度推介20/21》現場，在現場觀眾面前亮相，他坦言自己一直是需要靠觀眾推動的歌手：「初出道嘅時候好幸運，叫做因為喺主流，容易畀樂迷接觸到，有平台，自己都不知不覺間習慣有樂迷、觀眾聽自己唱歌嘅狀態。去到近年先發現呢樣嘢唔係恆常，有啲你估唔到嘅情況出現，會令你以為可以做到好多年都咁穩定嘅事，突然間要所有嘢停擺，一開始係唔慣嘅。」

Alfred坦言，最初有一段時間不適應在場沒有觀眾。（陳順禎攝）

Alfred談起線上音樂會的經歷，坦言即使用盡全力製作，但表演期間仍非常渴望昔日有觀眾在旁的日子：「做線上音樂會，嗰種力量都仲有嘅，可能嗰件事消化得耐咗，近排仲有人同我講『我成日聽你嘅線上音樂會』，係會有呢啲力返嚟。但係同你喺個台上面唱歌，嗰種現場狀態，即時見到人，可能佢哋唔係大聲歡呼，只係屏息靜氣，專注喺台上面發生緊嘅嘢，呢啲都係互相傳遞嘅能量。」

Alfred認為現場觀眾給自己的力量，即使在全場保持寧靜的環境中也能感受得到。（陳順禎攝）

Sandy也認同現場觀眾對自己十分重要，尤其在疫情下感受更深：「就咁做個直播係自己比力量自己，我有Stephen嘅都還好，仲可以互相溝通，但係想像到你（Alfred）真係要播MMO（Music minus one，意指消除主唱人聲的伴奏），咁就真係好似自High！真係等到嗰樣嘢冇咗，你先會發現佢係咁珍貴，其實我本身係鍾意錄音，可能啲嘢要好完美咁先可以出街，但係呢個疫情令我發現，原來現場有一啲嘢，係網上直播或者錄音室畀唔到。」