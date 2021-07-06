樂壇核數師｜張敬軒再奪五台冠軍歌　上ViuTV唱期間限定版顯誠意

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-07-06 06:00

踏入下半年，香港樂壇再誕生一首五台冠軍歌。上星期的「樂壇核數師」中談到，張敬軒暫時在眾多男歌手中一枝獨秀，當中《Sweet Escape》只差TVB一冠就能贏得五台冠軍，進一步拋離其他男歌手。果然，歌曲在今個星期贏得「勁歌金榜」冠軍，令軒仔再有作品達標。而樂迷焦點則聚焦在軒仔在兩個電視台的表演，因為他在兩次演出都不是演繹原版，甚有心思。

攞埋TVB冠軍，意味軒仔嘅《Sweet Escape》成功達標。（節目截圖）

親解創作不同版本意義

軒仔在上周日（4/7）播出的《勁歌金曲》中，就以冠軍歌壓軸登場。他所演繹的是近期派台，以鋼琴伴奏為主的Aftermath版本，當主持Eric Kwok（郭偉亮）問到推出新版背後原因時，軒仔指：「因為之前嗰個比較輕鬆（chill）啲，但係我都想有一個比較深情嘅版本，唔想一首歌淨係限於一種形態，唔同嘅編曲、唱法，都可以令首歌嘅感覺好唔同。所以我想帶多啲新鮮感，令呢首歌可以衝上冠軍位置。」不過相比之下，似乎軒仔在ViuTV的演出更有看頭。

《Sweet Escape》出現不同版本，軒仔希望透過不同編曲，為作品帶來不同形態。（節目截圖）

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為上ViuTV邀瑞典音樂人重新編曲

時間回到在6月27日播出的《Chill Club》，紮起辮子的軒仔同樣在得到「Chill Club推介榜」冠軍後表演，不過他感謝「Chill Club」大樂隊之餘，事前更邀請瑞典音樂人Samuel L為歌曲重新改編歌曲，促成在電視機中所聽到的《Chill Club》限定版本。不少人大讚軒仔不但願意上音樂節目唱歌，更專誠帶來全新編曲，誠意十足。雖然未能像在《勁歌金曲》宣傳時一樣，在剛剛派台時同樣得到演出機會，但軒仔在ViuTV這個獨有演出，就能為樂迷帶來新鮮感。

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