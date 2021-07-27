樂壇核數師｜鄭欣宜新歌連奪三榜冠軍達標　有望撼贏容祖兒做歌后

今年第7首五台冠軍歌出爐，鄭欣宜（Joyce）《先哭為敬》在今個星期一口氣贏得「903專業推介」、「勁爆本地榜」和「Chill Club推介榜」三個樂壇流行榜冠軍，繼《@princejoyce》後再有作品達標，成為第一位同一年贏得兩首五台冠軍歌的女歌手。今年Joyce走勢凌厲，大有機會贏得女歌手金獎寶座。



《先哭為敬》贏得五台冠軍，看來今年會看到Joyce大爆發。（MV截圖）

《東京人壽》跨年上榜成劣勢

早前「樂壇核數師」談過，容祖兒（Joey）上年末推出的《東京人壽》，在今年初破盡記錄，成為第一位擁有五台雙周冠軍歌的天后，後續的《煙花紀》也拿過三台冠軍，有望奪回歌后寶座。不過，畢竟《東京人壽》是跨年上榜作品，部份樂壇頒獎禮只會採用單一年度所得成績，換言之作品在2020年上榜時的數據可能不會計算在內，成為一大隱憂。

過往跨年上榜作品在樂壇頒獎禮中都處於劣勢，雖然《東京人壽》是五台雙周冠軍歌，但在年末統計數據進行分析時，都需要正視這個隱憂。（MV截圖）

相比之下，《@princejoyce》和《先哭為敬》都是Joyce在2021年的派台歌，或多或少在數據上可以抵銷《東京人壽》所建立的優勢，如果Joyce在下半年可以再推出一首成績優秀的派台歌，或許可以重新拿回主導權，重返5年前憑《女神》帶來的事業高峰。至於Joey就要趕緊以新歌應戰，方可與Joyce拉成均勢。

目前Joyce有較大機會在今年贏得歌后。（IG：@princejoyce）

點擊圖輯睇2021年第30周樂壇排行榜走勢：

「903專業推介」，Anson Lo新歌殺入前10：

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「中文歌曲龍虎榜」，曾比特首奪港台冠軍：

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「勁爆本地榜」，C AllStar新歌殺入前五：

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「Chill Club推介榜」，ERROR新歌上榜：

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「勁歌金榜」，施匡翹重新上榜：