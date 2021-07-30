Edan憑《E先生》擊敗張敬軒成上半年之冠　最想與林家謙合作出歌

MIRROR成員Edan（呂爵安）近年歌影視成績亮眼，繼早前在港版《大叔的愛》中飾演「阿田」大獲觀眾喜愛後，上星期公開的新歌《小諧星》亦備受讚賞，短短五日MV已經有130萬觀看次數，認真厲害。他於今年初推出的第一隻SOLO歌曲《E先生連環不幸事件》，早前在「JOOX TOP 聽推介 2021 年中榜」中更擊敗張敬軒的《俏郎君》和林家謙的《神奇的糊塗魔藥》，榮登榜首，成為本年上半年最受歡迎的歌曲。



於今年初推出的第一隻SOLO歌曲《E先生連環不幸事件》，早前在「JOOX TOP 聽推介 2021 年中榜」中更擊敗張敬軒的《俏郎君》和林家謙的《神奇的糊塗魔藥》。

Edan表示當初由創作旋律直到歌曲面世前都沒有很大信心，花姐更曾對自己講這首歌如果由其他歌手唱應該會大熱：「因為當時沒有很多人留意MIRROR，擔心聽的人不多，到了現在歌曲傳唱度這麽高亦廣受大家喜愛，我認為是天時地利人和。對於新人的第一首歌來説是很大的鼓舞，希望接下來的音樂作品也能得到大家的喜愛。」Edan笑言暫時未有計劃唱快歌，因為跳舞並非自己強項，但不排除未來或許會有機會。

Edan坦言暫時未有計劃推出快歌。

《E先生連環不幸事件》和《小諧星》兩首歌，都是Edan與Wyman（黃偉文）攜手打造的作品，Edan笑稱希望之後可以與更多不同的音樂人及填詞人合作：「我想同林家謙和Gareth Tong合作，因為他們的作品很特別，好聽之餘亦擁有獨特的風格！」Edan與Anson Lo在《大叔的愛》演完情侶，他希望可以再有新的合作：「想跟他合作拍偶像劇演譯新的角色，像李敏鎬這麼有型，我做主角，他做奸角！」至於音樂方面，他則希望可以與Jer合唱：「之前常跟他一起出cover，但未試過合作出歌，相信粉絲們也會很期待，雖然他唱功比我好，但我也可以向『 Jer哥』學習， 亦是一個提升自己的機會。」

Edan表示想與Jer出首合唱歌。

Edan表示希望可以與林家謙和Gareth Tong合作。

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JOOX TOP 聽推介 2021 年中榜 完整得獎名單

1. Edan 呂爵安 – E先生連環不幸事件

2. 張敬軒 – 俏郎君

3. 林家謙 – 神奇的糊塗魔藥

4. Mike 曾比特 – 我不如

5. 姜濤 - Master Class

6. 鄭融 - 多喝水

7. Ian 陳卓賢 – DWBF

8. Jer 柳應廷 – 狂人日記

9. 胡鴻鈞 - 心跳移植

10. 薛凱琪 - 哥本哈根的另一個我

11. Anson Lo 盧瀚霆 – EGO

12. AGA – CityPop

13. Anson Kong 江𤒹生 - 黑之呼吸

14. Alan Walker/ T-Ma/ Joyce Cheng - Believers (T-Ma Remix ft. Joyce Cheng)

15. 張敬軒 - Sweet Escape

16. 陳柏宇/ Serrini - 網絡安全隱患

17. C AllStar - 集合吧!地球保衛隊

18. 林欣彤 - 不如憎你

19. 谷婭溦 - 習慣 (劇集 《陀槍師姐 2021》片尾曲)

20. ONE PROMISE/ Jer 柳應廷 - 明年見 (Duet Version)