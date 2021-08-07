係咁先啦︱蘇致豪許賢吳家忻橫空殺入樂壇　憑共鳴爆紅硬撼MIRROR

YouTube頻道「試當真」因題材貼地，甚得年輕一代歡迎，吸引逾27萬觀眾訂閱頻道，骨幹成員蘇致豪及許賢近日化名「MC $oHo」及「KidNey」孖@kayan9896（吳家忻）推出新歌《係咁先啦》，歌曲簡單易記聽幾次已經相當洗腦，而「你哋唔明我幾憎搭 N259／而家唔走／飛的都至少兩舊／要平就要落旺角轉小巴走」以及八折的等歌詞亦令聽眾表示深有同感，令歌曲大受歡迎，歌曲MV上架不足一星期已獲逾36萬觀看，劇場版亦逾26萬觀看，查看音樂串流平台KKBOX的風雲榜「本地新歌日榜」，《係咁先啦》排名僅次於MIRROR成員Edan（呂爵安）的《小諧星》、Anson Lo（盧瀚霆）的《不可愛教主》及Jer（柳應廷）的《砂之器》，連續6天穩坐殿軍之位，可謂橫空殺入樂壇。



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「試當真」的影片一向以深層意義吸引觀眾解讀，同樣以《係咁先啦》命名的「試映劇場」敘述豪哥欲離開派對卻屢次被盛情挽留，除了有朋友聚會「心理戰」的表層意思，在現今移民變成流行、充滿離愁別緒的香港又別有一番意義，就如許賢所說：「走完有少少內疚；返嚟係為咗我自己，留喺度雖然咩都冇我份，但我坐喺度都好似做咗啲嘢，起碼畀個錯覺自己，我係屬於呢到。」表達了對這城的感情，觀眾紛紛表示：「推到豪賢上《Chill Club》」、「歌詞講中好多人心聲，有深度」、「有種好深層嘅唏噓」。

音樂串流平台KKBOX的風雲榜「本地新歌日榜」，《係咁先啦》上架後連續6天穩坐殿軍之位。

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