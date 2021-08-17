樂壇核數師︱張蔓姿《深夜浪漫》奪商台冠軍　勢破男新人壟斷局面

上期「樂壇核數師」談到其中三位2021年樂壇新人曾比特（Mike）、呂爵安（Edan）和張天賦（MC）的表現，如果年終頒獎禮的新人獎不以性別區分，這三位超級新人或會包攬絕大部份新人獎三甲位置，尤其在MC《反對無效》贏得商台冠軍後，新人之戰就形成三強鼎立的局面。豈料來到今個星期，張蔓姿（Gigi）憑《深夜浪漫》登上「903專業推介」榜首，令新人王的競爭再添變數。



樂壇核數師｜MC張天賦新歌爆升16級奪商台冠軍 新人大戰趨白熱化

今個星期「903專業推介」，Edan、ANSONBEAN新歌齊齊空降前十：

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一枝獨秀暫成今年最強女新人

相比上年以男新人主導的情況，今年的樂壇新人不乏備受矚目的女歌手，例如前Dusty Bottle主音Kerryta（周詠婷）、曾參加《中國好聲音》的李妍、出身自「女聲合唱」的潘釗彤等。眾多女新人中，又以華納唱片旗下的張蔓姿（Gigi）成績較為亮眼，繼出道作《姿態》奪得「903專業推介」亞軍後，第二首單曲《深夜浪漫》更贏得商台冠軍。雖然作品在港台、TVB和ViuTV的反應一般，但Gigi在商台不但與三位超級男新人MC、Edan和Mike看齊，更有望憑一首冠軍歌及一首亞軍歌躋身年末頒獎禮新人獎三甲，打破目前由「造星幫」出身男新人三強鼎立的局面。

Gigi成為今年第4位贏得903冠軍歌的樂壇新人，有望角逐新人獎三甲。（MV截圖）

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