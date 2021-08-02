樂壇核數師｜MC張天賦新歌爆升16級奪商台冠軍　新人大戰趨白熱化

記得在6月「樂壇核數師」的2021年樂壇新人中期報告中提到，今年生力軍中，以曾比特（Mike）、呂爵安（Edan）和張天賦（MC）的表現較為搶眼，如果年終頒獎禮的新人獎不以性別區分，這三位超級新人或會包攬絕大部份新人獎三甲位置。今個星期MC的《反對無效》更從上周的第17位，躍升「903專業推介」榜首，令今年的新人之戰形成三強鼎立的局面。



【樂壇核數師】2021樂壇新人中期報告 MC張天賦後勁凌厲緊追Edan

今個星期「903專業推介」，Tyson Yoshi新歌空降第8：

+ 5

由奪金保證變三甲入場券

為何MC贏得商台冠軍歌後，會瞬間被視為新人獎三甲大熱？記得上年叱咤前夕，記者曾經分析過近20年來，只有9位歌手能在出道當年奪得商台冠軍歌，而他們在年終都能順利贏得「叱咤樂壇生力軍」金獎，包括上年的柳應廷（Jer）和前年的林家謙。不過今年在《反對無效》贏得冠軍前，Mike和Edan的出道作《我不如》和《E先生 連環不幸事件》都已經成為903冠軍歌，昔日的奪金保證，如今只能成為競逐三甲的入場卷。

MC終於有商台冠軍歌，但係呢個往年嘅奪金保證，如今只可以稱為角逐三甲的入場券。（資料圖片）

盤點近20年一出道即奪商台冠軍歌新人 連謝安琪張敬軒都未試過！

Edan有半首歌優勢

本來被視為新人王大熱的Mike，雖然《我不如》贏得三台冠軍歌，但《我不是邱比特》的聲勢不如前作，雖然在港台奪冠，但在商台卻只得第16名，數據上略顯遜色。反觀MC《反對無效》在商台奪冠後，現時在TVB也續留榜上，甚有機會挑戰冠軍，而前作《Good Time》也穩入港台、商台前五名，看來已經後來居上，有望力爭新人王寶座。不過，其實在數據上，Edan會比較佔優，除了剛剛推出的《小諧星》及代表作《E先生 連環不幸事件》外，上榜歌還有與Anson Lo（盧瀚霆）合唱的《突如其來的心跳感覺》，若然最後三人形成拉鋸局面，Edan或可以憑半首歌的數據些微跑出，奪得新人獎金獎。

不經不覺，原來今年Edan有2.5首歌。（呂爵安Instagram圖片）

點擊圖輯認識2021年樂壇新人：

+ 15

點擊圖輯睇2021年第31周其他樂壇排行榜走勢：

「中文歌曲龍虎榜」，RubberBand新歌奪冠：

+ 5

「勁爆本地榜」，Anson Lo、Edan新歌升上亞軍：

+ 5

「Chill Club推介榜」，衛蘭贏得四台冠軍歌：

+ 5

「勁歌金榜」，連詩雅新歌上榜：