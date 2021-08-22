樂壇核數師｜張杰主唱國劇《號手就位》主題曲　首奪港台冠軍歌

今個星期的「中文歌曲龍虎榜」出現一個比較意外的結果，上月起香港電台播放的國劇《號手就位》，由張杰所唱的主題曲《向前衝》上榜5星期後，今個星期躍升15級，相隔10年再有內地歌手作品成為港台冠軍歌。
今個星期「中文歌曲龍虎榜」出現意外賽果：
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繼胡夏後再有內地歌手奪冠軍歌
過去張杰都沒有在香港推出任何派台歌，香港樂迷對他的認知，可能只是停留在內地歌唱節目《歌手2017》。適逢港台電視31推出「國劇830」，觀眾就能在電視機上聽到他的歌聲，而《向前衝》也順利幫助張杰贏得首支香港派台冠軍歌。
今次並非第一次有內地歌手贏得港台冠軍歌，記者翻查資料後發現，原來在2011年第47周，胡夏就憑成名作，電影《那些年，我們一起追的女孩》主題曲《那些年》贏過「中文歌曲龍虎榜」冠軍歌，最後《那些年》更贏得當年叱咤頒獎禮「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」。不過今次《向前衝》屬國劇主題曲，相信在其他流行榜上榜的機會不大。
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