樂壇核數師｜張杰主唱國劇《號手就位》主題曲　首奪港台冠軍歌

今個星期的「中文歌曲龍虎榜」出現一個比較意外的結果，上月起香港電台播放的國劇《號手就位》，由張杰所唱的主題曲《向前衝》上榜5星期後，今個星期躍升15級，相隔10年再有內地歌手作品成為港台冠軍歌。



《號手就位》主題曲《向前衝》，今個星期贏港台冠軍。（電視劇《號手就位》微博圖片）

今個星期「中文歌曲龍虎榜」出現意外賽果：

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繼胡夏後再有內地歌手奪冠軍歌

過去張杰都沒有在香港推出任何派台歌，香港樂迷對他的認知，可能只是停留在內地歌唱節目《歌手2017》。適逢港台電視31推出「國劇830」，觀眾就能在電視機上聽到他的歌聲，而《向前衝》也順利幫助張杰贏得首支香港派台冠軍歌。

張杰首次有作品贏得香港樂壇流行榜冠軍歌。（視覺中國）

今次並非第一次有內地歌手贏得港台冠軍歌，記者翻查資料後發現，原來在2011年第47周，胡夏就憑成名作，電影《那些年，我們一起追的女孩》主題曲《那些年》贏過「中文歌曲龍虎榜」冠軍歌，最後《那些年》更贏得當年叱咤頒獎禮「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」。不過今次《向前衝》屬國劇主題曲，相信在其他流行榜上榜的機會不大。

2011年由內地歌手胡夏主唱的《那些年》，贏過港台及商台冠軍歌。（電影劇照）

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