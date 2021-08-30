樂壇核數師｜MIRROR《BOSS》登903榜首　Dear Jane發力爭組合三甲

不經不覺已經來到8月最後一個星期，也代表歌手及組合都要開始發力，務求在年末的樂壇頒獎禮中取得好成績。記得在6月的半年總結中，「樂壇核數師」曾分析過C AllStar成為首個同年度贏得兩首五台冠軍歌的音樂單位，在眾多組合及樂隊中一枝獨秀。只是來到今個星期，MIRROR也趕上這支男團的步伐，務求更進一步贏得團隊首個組合金獎。



《BOSS》成為MIRROR今年第二首三台冠軍歌。（MV截圖）

今個星期「903專業推介」，Dear Jane新歌空降季軍成亮點：

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《BOSS》成本年度第二首三台冠軍歌

雖然《BOSS》在新城失利，再一次與四台冠軍歌這個里程碑刷身而過，但歌曲不但首度贏得「Chill Club推介榜」冠軍，更繼《WARRIOR》後再次登上903榜首，形勢上開始追趕C AllStar，有望與這支男團在年終頒獎禮上一較高下。其實《WARRIOR》在商台贏過兩星期冠軍，因此MIRROR合共贏得三個星期冠軍，比C AllStar優勝，在叱咤頒獎禮上暫時領先。不過，綜合五大樂壇流行榜成績，C AllStar依然能憑兩首五台冠軍歌所帶來的優勢，在大部份頒獎禮中壓過MIRROR奪標。

C AllStar與MIRROR大戰一觸即發！（資料圖片）

Dear Jane靠情歌力挽狂瀾

至於組合三甲最後一隊人選，相信是過去兩年成績優秀的Dear Jane。在上年底推出大碟《Limerence》，並在今年初派上《世上唯一雙細胞》後，Dear Jane要等到5月才推出新歌《聖馬力諾之心》，贏得港台及ViuTV冠軍，在商台屈居亞軍。不過半個月前推出的情歌《人類不宜飛行》，今個星期首度打入商台就登上季軍位置，相當強勢，看來要守住三甲位置並不困難。

Dear Jane開始發力！（資料圖片）

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