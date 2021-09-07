樂壇核數師｜李幸倪連奪港台兩星期冠軍：對呢首歌本身已經有信心

今年第三首雙周冠軍歌出爐！李幸倪（Gin Lee）早前達成心願，今年第一首派台歌《日出時讓街燈安睡》邀得「歌神」張學友獻聲助陣，令不少樂迷感到驚喜。歌曲繼上周贏得「中文歌曲龍虎榜」冠軍後，今個星期繼續留在榜首位置，令作品繼容祖兒《東京人壽》及MIRROR《WARRIOR》後，第三首在其中一個流行榜中贏得兩星期冠軍的2021年派台歌。



今個星期「中文歌曲龍虎榜」，《向前衝》跌出十大：

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5年後再贏雙周冠軍歌

這次並非Gin Lee第一次贏得雙周冠軍歌，在2015年底加盟環球唱片後，首支歌曲《雙雙》就在2016年第8-9周贏過兩星期新城「勁爆本地榜」冠軍。雖然同一時間，歌曲在其他媒體皆榜上無名，但相隔5年再達成這個壯舉，Gin Lee在接受《01眾樂迷》訪問時也直言非常興奮：「因為已經好耐冇出歌，對上一次都已經係上年嘅事。亦都好耐冇試過連續兩個禮拜No.1，所以覺得好榮幸，係一個好大嘅肯定。」

Gin Lee繼《雙雙》後再贏雙周冠軍歌。

被問到會否覺得獲偶像學友加持，歌曲成績才如此突出，Gin坦言學友獻聲當然會令作品加分，不過也對歌曲本身有信心：「曲方面Eric Kwok都擺咗好多心機去作，林若寧都寫咗一份好好嘅詞，講到好多都市人嘅心聲，所以對呢首歌本身都已經有信心。不過，當然有歌神嘅加持，成績一定係會比自己一個獨唱更加好。」上半年參與《聲夢傳奇》拍攝的Gin，直到8月才有第一首單曲面世，她直言餘下時間將會專注在音樂事業上，現時已經開始錄音工作，期望能於年底再推出一首新歌。

Gin Lee相信學友加持為歌曲加了不少分數。

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