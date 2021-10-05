樂壇核數師｜MIRROR三周後獲解封　數據突顯Anson Lo最受港台歡迎

記得自第36周柳應廷《神奇之路》後，MIRROR成員的單曲就沒有在「中文歌曲龍虎榜」中出現，引起樂迷之間激勵討論，「鏡粉」懷疑港台有意抵制MIRROR的作品，感到非常不滿；也有部份樂迷認為只是小事一樁，強調樂壇仍有不同選擇。結果在3個星期後，盧瀚霆（Anson Lo）的新歌《Megahit》走勢凌厲，今個星期不但空降商台第4位，也成功打入「中文歌曲龍虎榜」，這個成績也意味港台親自打破抵制疑團。



Anson Lo新歌《Megahit》登陸港台，在近期鏡粉心中意義重大。（MV截圖）

曾否認有意抵制

MIRROR在暑假期間推出夏日企劃，分別以團隊、小組及個人身份合共推出8首作品，引起坊間極大迴響，然而除了《不可愛教主》（最高第11）和《神奇之路》（最高第7）外，其他作品都在港台二十強不入。此舉令MIRROR歌迷不解，尤其當時內地傳媒整肅娛樂圈，其中包括打擊追星，聲稱要取消飯圈亂像，令不少人懷疑港台是否要跟隨步伐，使MIRROR的作品絕跡港台。不過當時港台發言人已經否認，解釋每周排名視乎電台機制計算方法，並指港台一直支持各歌手。結果在今個星期，Anson Lo的《Megahit》就登上港台第17位，比炎明熹《真話的清高》的第20位還要高，有關抵制MIRROR的疑團也不攻自破。

《MIRROR夏日企劃》在港台戰績如下：

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Anson Lo最受港台歡迎

不過翻查數據，其實Anson Lo新歌上榜也不算意外，因為在《Megahit》前，今年推出過的3首作品在港台皆榜上有名，也是今年唯一一位成員錄得全數派台歌都打入港台的成績，除了上述提及的《不可愛教主》外，也包括兩首亞軍歌《EGO》和《突如其來的心跳感覺》（與Edan呂爵安合唱）。相較之下姜濤就有點失色，雖然《Master Class》成為港台冠軍歌，但接下來的《Dear My Friend,》和《特務肥姜2.0》（與Fatboy合唱）皆榜上無名。緊接下來，Edan將在10月6日推出第三首個人單曲《My Apple Pie》，未知成績會否一如《Megahit》般優秀？

Edan即將推出新歌《My Apple Pie》。（MIRROR Instagram圖片）

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