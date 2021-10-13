BTS《BUTTER》成2021最佳銷量專輯　Lisa成今年最高銷量女歌手

來到十月，希望在今年2021年出新歌新專輯的不少大勢K-POP歌手都已經回歸的七七八八，更創下破紀錄式的專輯銷量，如果想於2022年之前追上挑戰成為「年度專輯」的話，實在是一件難事。根據Gaon Chart和Hanteo兩大韓國榜單示，截至現時今年銷量最高的十張K-POP專輯都由男團包辦，最高銷量的專輯是BTS防彈少年團的《Butter》，共售出接近286萬張。
《Butter》是BTS於5月發行的英文單曲專輯，不但在韓國奪得好成績橫掃多個音樂節目的冠軍歌曲，更憑該曲連續十星期登上Billboard Hot 100兼穩奪六星期冠軍，更破紀錄式成為MV最短時間破一億觀看次數的歌手，在全球受歡迎程度不能被看低，難怪只憑一首單曲就賣出2,875,074張，成為今年銷量最高的專輯。
NCT 127的《STICKER》及NCT DREAM的《HOT SAUCE》分別賣出2,277,575張及2,063,551，排在BTS《Butter》之後排第二、三位。值得留意的是，前十名都是男團或男歌手奪得，女團及女歌手之中銷量最高的是BLACKPINK成員Lisa，她於9月推出的SOLO專輯《LALISA》一共賣出753,079張，排行第十一名。
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