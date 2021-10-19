樂壇核數師｜睇數據預測商台男歌手三甲　姜濤仲有機會贏張敬軒？

在五大媒體樂壇頒獎禮中，商台「叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」的獎項一直都以播放率作為指標，定出「我最喜愛」獎項以外，每個獎項的得主誰屬。臨近頒獎禮季節，「樂壇核數師」從今個星期繼續檢視今年「903專業推介」成績，預測叱咤頒獎禮的大獎誰屬。

與上個星期一樣，今次將翻查歌手在本年度的冠軍歌數目，從而預測男歌手三甲。相比上星期女歌手三甲競爭激烈，有力競逐歌王的單位已經逐漸跑出，就目前形勢而言，上年贏得男歌手銀獎的林家謙，今年將會與張敬軒（軒仔）、姜濤和柳應廷（Jer）力爭三甲位置。



上年首度贏得男歌手金獎的Alfred，今年初決定轉投獨立行列，目前推出的兩首新歌《久天場地》和《佛系人生》成績都未如預期，要守住三甲有一定難度。（資料圖片）

張敬軒最有機會贏歌王

根據統計，今年男歌手要爭入三甲，需要在今年贏得至少兩首冠軍歌，目前只有軒仔、林家謙、姜濤和Jer達標。四位之中，又以軒仔贏得歌王機會最大，皆因他在年初推出專輯《The Brightest Darkness》，當中收錄的新歌並沒有隨時間而減低熱度，今年4首派台歌的迴響都相當理想，當中《俏郎君》和《Sweet Escape》都成為冠軍歌，而《重頭開始》則屈居亞軍。最近軒仔也派上專輯當中的第四主打《無城有愛》，今個星期登上亞軍，若然最後能順利登上榜首，則意味軒仔離重返巔峰又近一步。

軒仔今年亮麗的成績，某程度上也反映專輯《The Brightest Darkness》耐聽度相當高。（資料圖片）

林家謙有望續留三甲

在上年的三甲人選中，贏得金獎的許廷鏗因轉投獨立行列而放慢步伐，而銀獎得主馮允謙要守住三甲，需要新歌《一步一悔過》登頂才有機會，形勢相對被動。相較之下，上年銅獎得主林家謙或有機會衝擊更高位置，除了跨年上榜的冠軍歌《時光倒流一句話》和今年推出的《神奇的糊塗魔藥》外，新歌《難道喜歡處女座》也在今個星期成為「903專業推介」冠軍歌，代表家謙今年已經有三首冠軍歌。不過，雖然《時光倒流一句話》上榜足足11個星期，但數據上仍只計算今年上榜的5個星期的播放次數，要攻佔歌王寶座，家謙在年底前還需要多一首成績優秀的新歌。

林家謙今年擁有三首冠軍歌，屬男歌手之冠，但在整體的數據統計上或許會比軒仔失色。（梁碧玲攝）

姜濤、Jer互鬥爭獎

今年有望贏得男歌手三甲的還有兩位MIRROR成員姜濤和Jer，前者雖然與ERROR的肥仔（梁業）合唱的《特務肥姜2.0》失利，但今年的個人單曲《Master Class》和《Dear My Friend,》都先後贏得冠軍歌；而Jer今年的「重生三部曲」也深得樂迷歡迎，目前《狂人日記》和《砂之器》都贏得冠軍。他們在今年大爆發，也有機會贏得首座男歌手獎項。

目前時間只剩下兩個半月，如無意外，軒仔的《無城有愛》和Jer的《人類群星閃耀時》將成為年度壓軸主打，而姜濤早前也表示「九胎」（個人第9首單曲）即將面世。雖然四位男歌手爭入三甲的局面已經形成，雖然目前軒仔勝算較大，但現階段確實沒有一位歌手能穩坐今年的歌王寶座，而他們在年底前推出新作的成績，將直接影響男歌手三甲走勢。

其他今年贏過商台冠軍歌的歌手如下：

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