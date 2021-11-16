我在｜Nowhere Boys做獨立樂隊自資出歌：要諗方法點樣搵呢筆資金

無綫（TVB）音樂節目《勁歌金曲》周二（16日）進行錄影，獨立樂隊Nowhere Boys攜新歌《我在》踏上舞台，月初才開完三場演唱會的5子直言心情尚未平復，主音Van（陳維諾）表示還在記掛着Rundown皆因演唱會有個特別安排：「因為有個小劇場係Ken（林宇翔）為咗搵一支絕世結他而踏上冒險之旅，現場嘅觀眾就會幫佢揀路向同選擇，繼而解鎖唔同歌單，所以三場嘅故事都唔同，要預多一倍歌做準備，好特別、同觀眾玩得好開心，我相信香港應該冇人做過呢件事。」Ken更笑言：「每晚都不斷玩死自己。」



獨立樂隊Nowhere Boys出席TVB音樂節目《勁歌金曲》錄影。（陳順禎攝）

談起Nowhere Boys的新歌《我在》除了為音樂會主題，「記住那些晚／記住了別心淡／樸實和任性／純白而自我／力抗荒誕」等歌詞帶來慰藉，Van指歌曲回歸簡單：「我哋之前做好多歌都比較天馬行空，或者賣弄好瘋狂嘅編曲；但我哋啱啱變成獨立樂隊、世界發生好多事都令我哋想Back to basic，無論係寫歌、編曲都想純粹啲、回歸初心，係Band仔喺Band房夾Band嘻嘻哈哈，感覺唔需要諗好多嘢嘅純粹音樂。」

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Nowhere Boys今年與馮穎琪（Vicky）主理的Frenzi Music完約，自立門戶化身獨立樂隊，Van坦承去年演唱會結束後已經萌生去意：「不如試下自己行，學下建立自己樂隊嘅Brand，除咗識玩音樂，都想試下自己錄音、自己監製、行台宣傳，成立公司半年學咗好多。」

至於在香港做獨立樂隊的難處，Van就表示：「我覺得最難係投放嘅時間，時間就同金錢掛勾，每出一首歌、拍MV都係錢，首先要諗方法點樣搵到呢筆資金，先可以做得專業啲，有公司同冇公司嘅分別就係有資源同冇資源，我哋一班兄弟都會出唔同騷，Livehouse、酒吧都係籌錢嘅活動，粉絲都會好踴躍買飛支持，可能兩三場騷就錄到一首歌，之前開音樂會都叻仔賺到少少錢，應該可以錄多一兩首歌。」