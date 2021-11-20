P1X3L最後衝刺新人獎終出歌　獲魯庭暉力捧去叱咤：多啲人攞到

從《全民造星II》誕生，由Phoebus（吳啟洋）、George（歐鎮灝）及Marco（葉振弘）組成之男團P1X3L，作為MIRROR師弟團而被看高一線，年初以新人身份發布歌曲《Braceless》曾登上903專業推介第9位，不過月初卻未在《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記者會見到P1X3L身影，令三子誤以為連入場劵也沒有隨即發文放負，也令大眾關心為何在同屆戰友MC（張天賦）及Mike（曾比特）瘋狂出歌造勢之際，卻遲遲未見P1X3L第二首歌的蹤影，直至周四（18日）P1X3L終於上架新歌《Just Lean On Me》，獲公司力撐！



P1X3L最後衝刺新人獎，終出新歌《Just Lean On Me》。

ViuTV董事兼總經理魯庭暉隨即在IG寫下長文指曾立志打造歌手：「我去過幾次叱咤，見到DJ、歌手、創作人心口都有一個小小嘅金色叱咤pin。咁好貪心嘅我就恨啦，想要個。不過係無方法嘅，因為果個pin真係just for歌手，創作人果啲，觀眾係無嘅。好啦，咁我同自己講，我攞唔到唔緊要，希望之後我可以令到多啲人攞到果個pin都好呀。」然後又留下P1X3L新歌的封面照，點名鼓勵：「請上YouTube，Search首歌，聽下。」令三位成員均留言感謝魯生的用心，又約定「叱咤見！」ViuTV一哥強尼亦發文：「你哋嘅努力所有人都見到，應該屬於你哋嘅嘢冇人拎得走，好快會出現響你哋面前，加油！」

P1X3L在今年年頭正式出道。（電視截圖）