樂壇核數師｜Anson Lo首奪903冠軍歌　有望順勢贏首座歌曲獎

對MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）而言，今個星期可謂雙喜臨門。除了衝出香港，得到今年韓國樂壇大型頒獎禮「Mnet Asia Music Awards」（MAMA 2021）「最佳新人亞洲歌手」外，月前推出的《Megahit》也登上第50周「903專業推介」榜首，是Anson Lo首支商台冠軍歌。



今個星期「903專業推介」，Chantel屈居亞軍：

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成績突破上年出道作

Anson Lo在上年先後推出4首單曲，出道作《一所懸命》成為商台亞軍歌，在過去眾多作品中成績最好。而《Megahit》較早前也首奪新城和ViuTV冠軍歌，如今再贏903冠軍歌，令作品成為個人首支三台冠軍歌。他在Instagram中直言這次贏得冠軍歌意義深遠：「《Megahit》絕對是我一直以來很想完成的其一跳唱風格，能夠獲得大家喜愛，對我而言意義特別重大。」鄭欣宜、張繼聰、王君馨和隊友Jeremy（李駿傑）都有留言送上祝賀。

Anson Lo稱《Megahit》贏得903冠軍歌，對他意義重大。（Anson Lo Instagram圖片）

有望打入「叱咤十大」

《Megahit》順利成為冠軍歌後，相信「神徒」（Anson Lo歌迷）也非常關心，這首歌曲能否在今年《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》中拿下「專業推介 叱咤十大」獎項，錦上添花。根據《Megahit》在「903專業推介」的走勢，作品在榜內已經長達11個星期，在眾多冠軍歌中屬於上榜時間較長的歌曲，而且歌曲只有一個星期跌出前10位，上榜期間曾贏過單周亞軍和季軍各一次，預期歌曲的播放次數足以躋身年度前十，拿下個人第一座歌曲獎。

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點擊圖輯睇2021年第50周其他樂壇排行榜走勢：

「中文歌曲龍虎榜」，《記憶棉》奪冠：

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「勁爆本地榜」，Jer新歌奪冠：

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「Chill Club推介榜」，MC $oho & KidNey新歌上榜：

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「勁歌金榜」，After Class新歌上榜：

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《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》常見問題

問：《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》在哪個地方舉行？

答：相隔12年，今年叱咤頒獎禮將在2022年1月1日重返亞洲國際博覽館Arena舉行，適逢亞博館啟用15周年，頒獎禮將以「亞洲國際博覽館 亞博15年 音樂再起飛」作典禮副題。

問：《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》主題是甚麼？

答：今年頒獎禮主題是「啦啦啦啦 即刻青春」，寓意只要熱血，就會青春。歌手以「啦啦啦啦」，樂壇大合唱，為樂迷注滿力量；樂迷以自發製作應援物為歌手打氣，「即刻青春」！「啦啦啦啦」為開放句式，意指青春沒有限制也沒有終點，每人擁自己獨有的演繹方法，就讓樂迷填上屬於自己即刻青春的事情。

問：《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》一共頒發多少個獎項？

答：今年大會將頒發49個獎項，當中改動最大的是「叱咤樂壇生力軍」。往年新人獎只設金、銀、銅獎，今年因應樂壇新血湧現，大會將繼2012年度後，再次將獎項分為「叱咤樂壇生力軍男歌手」、「叱咤樂壇生力軍女歌手」及「叱咤樂壇生力軍組合」，三個獎項皆設金、銀、銅獎。一如往年，除了「叱咤樂壇我最喜愛的」男、女歌手、組合、歌曲大獎外，所有叱咤獎項將沿用「903專業推介」之歌曲播放率作為統計基礎。

問：《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》何時開放網上投票？

答：「叱咤樂壇我最喜愛的」男、女歌手、組合在12月3日已經完成投票。至於歌曲大獎，由於今次頒獎禮設現場觀眾，投票方式也會有變動。歌曲大獎已在12月10日完成第一輪投票，樂迷可於12月13-17日進行的第二輪投票中，從10強中決出最後五強。至於歌曲大獎得主誰屬，則在頒獎禮當晚靠現場觀眾一人一票決定。