我是現場｜無緣我最喜愛歌曲 C AllStar：你哋話咗畀我知好鍾意

《我是現場》音樂會004在昨晚（17/12）於九展Star Hall舉行尾場，C AllStar和鄭欣宜（Joyce）繼續輪番獻聲。在Joyce獻唱《女神》、《關於寂寞》和《最難行的路》，C AllStar隨即登場獻唱《時日如飛》及《共同望銀河那時》，期間釗峰更拿起手機自拍，紀錄觀眾在台下用手燈製成的「銀河」，唱到一半更忍不住流淚。



Joyce又唱錯，又畀人罰……（葉志明攝）

在《留下來的人》前，Jase主動提起今午公布的叱咤「我最喜愛的歌曲」，歌曲未能成功打入最後五強，他坦言：「我哋一路以來都將不同嘅說話、諗法、心聲都擺喺唔同歌曲，姑勿論佢哋得唔得到大眾……講白啲，或者係獎項嘅認同啦，相信呢啲歌曲都收喺你哋嘅心底入面，而你哋都話咗畀我知，你哋係好鍾意嘅。好想講一句，因為唔知有冇機會喺頒獎台度講，我好自豪可以成為C AllStar一員。」

釗峰感謝樂迷投票給《留下來的人》。（葉志明攝）

釗峰則直言要再說白一點：「多謝大家投嘅每一票，支持《留下來的人》，因為留低嘅同離開嘅都係咁重要。」他續說工作團隊即將有人移民，短期內或許是最後一次在台下欣賞四子演出。而他在演唱《留下來的人》時也難掩傷感。

釗峰唱《共同望銀河那時》突然有感觸爆喊。（葉志明攝）

在Joyce唱出《Lonely Christmas》後，四子收拾心情，除了合唱《若然冬天沒有花》，更一起合唱《多得他》、《White Christmas X 白色信件》。來到《12 Day of Christmas》，昨天被鞭打屁股的Joyce揚言要報仇，可惜最先失誤的依然是Joyce，不過今天On仔也自首，變相令Joyce得到復仇機會，懲罰昨天打自己的On仔，不過Joyce則有留力，她解釋：「錫住你呀，因為陣間仲要唱。」最後他們以《SuperXmaStar》，為一連兩晚的演出畫上句號。