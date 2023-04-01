張國榮丨榮迷三兄弟鍾愛Leslie39年　過萬菲林相成追憶：睇相會喊

2003年4月1日，20年前香港一顆巨星殞落，張國榮在那年的愚人節與我們開了一個不好笑的玩笑，他在文華東方酒店的24樓一躍而下，終年46歲。

今年是張國榮離逝20周年，但在很多「榮迷」心目中，哥哥就像沒有離開過一樣。仇氏三兄弟James（三哥）、Edward（四哥）和John（五弟）自發在尖沙嘴重慶站舉辦「Salute Leslie 想你哥哥20年光影集」圖片珍藏展，向偶像致敬。

「Salute Leslie想你哥哥20年光影集」展覽將於3 月27日至4 月10日在尖沙嘴重慶站舉行。 （facebook圖片）

James（右一）因為呢個幾吋高髮被取笑，即獲哥哥厚待，有機會一齊去哥哥御用髮型師Herman剪髮。（受訪者提供）

如果有朋友問起你哋80年代香港歌星裡面有邊幾個？你哋係咁意提下我已經好夠！ 1989年張國榮告別樂壇演唱會

這番說話，成為三兄弟舉辦影展的最大原動力，希望大家繼續記住，並讓更多人認識--張國榮。

80年代的香港樂壇，百花齊放，三兄弟不約而同喜歡同一位偶像，他們深信與哥哥相識是一種「緣份」。五弟John因為看到Leslie《風繼續吹》大碟封面，被一張俊俏的臉吸引，16歲加入歌迷會。因為爸爸是攝影師（在影樓專拍家庭照），John進入歌迷會後便被委派拍攝歌迷會活動，後來因為John要負責其他崗位，兩位哥哥都曾經幫忙拍攝，讓三兄弟有更多機會與偶像近距離接觸；到後來Edward和John成為娛樂版攝影記者，拍攝偶像也變成工作的一部份，令哥哥對他們印象加深。

追隨Leslie的19年間（1984-2003年），三兄弟粗略估計為偶像拍攝超過數萬張菲林相，你一言我一語，但還是算不清：「嗰個年代冇數碼機，我哋每次去（演唱會）都攞十筒？廿幾卅筒菲林，真係計唔到！當你好鍾意一個藝人，好想影到佢最靚，哥哥左邊面同右邊面都咁靚，一出台就係保證，每個角度都咁靚仔！」1997年Leslie宣布復出開演唱會，James和John更去紅館通宵排隊買飛，足足排了28小時，James說：「好似一次過買咗10場，死都要買到飛！」

三兄弟與哥哥有好多珍貴回憶，曾跟哥哥到淺水灣酒店餐廳聚會，一人一碟印尼炒飯。（葉志明攝）

三兄弟還推出光影集，為封底相片嗌過幾次交。（葉志明攝）

圖片珍藏展外，三兄弟還製作了一本精美的光影集，籌備過程嗌過好幾次交，當中封底相片最具爭論性。原來Edward好喜歡《大熱》不霸的長髮造型，但John就覺得另一張哥哥在舞台向樂迷揮手道別的黑白照片更有意思，John說：「其實我睇相時夜晚都會喊......諗番起好多哥哥嘅回憶。」

五弟John含淚向Leslie作最後告別

2003年出殯當天，是John最後一次「見」到哥哥，懷著悲傷心情為哥哥拍攝最後一張相片。John一度眼濕濕哽咽說：「記得當年我做報館，我係自發去影（出殯），因為我想為哥哥做一個致敬，因為同佢影咗咁多年相，最後呢張，好悲傷，想作為最後致敬。當日個C1出殯新聞，我要求編輯用我嗰張相落番我個名。」

哥哥的離世，對榮迷打擊很大，原來4月1日更是Edward的生日。當天他正慶祝生日時接到噩耗，直言「難以置信」。不過，Edward深信緣份，「我覺得呢樣係我哋幾兄弟同哥哥嘅緣份，所以先有動力搞今次影展。哥哥嘅做人態度影響咗我哋好多，佢嘅人生哲理會銘記於心。」

人最緊要嘅就係你懂得去愛人之外 最緊要嘅係你識得欣賞你自己 2000年《 熱．情》演唱會--張國榮唱《我》前一番話

無論隔左幾耐都好唔捨得哥哥。（視覺中國）

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五弟John--最愛模仿哥哥「鴨尾頭」

John 13歲開始喜歡哥哥，問到最愛是甚麼？他不假思索回合：「姣、靚、型、串！」John讀書時已很愛模仿Leslie，「最經典係側面鴨尾頭，個個同學都有偶像，左邊鍾意譚詠麟，右邊鍾意Danny（陳百強），成日鬧交，但Leslie係最多女仔鍾意，至今地位無人可以取代。」

加入張國榮歌迷會後，16歲第一次近距離見到偶像真人，心情興奮得難以形容，「歌迷會叫我上《歡樂今宵》同哥哥玩個遊戲，細個梗係膽粗粗去啦，最記得哥哥自己設計遊戲，有兩個箱，一個裝清水，一個裝墨汁，掂到墨汁就贏，結果我僥幸攞冠軍，之後見面佢都叫我『墨汁仔』，再之後叫我『阿仔』。」當年禮物有一套黑膠碟外，哥哥還送了第一次演唱會戴過的心口針給他，John珍藏至今。

John憶起最後送別哥哥，不禁哽咽眼濕濕。（葉志明攝）

John上《EYT》玩遊戲贏咗，獲Leslie送贈95年演唱會上戴過嘅心口針。

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三哥James--難忘與哥哥一齊剪髮

雖然不是張國榮歌迷會會員，但每次John未能分身為Leslie的活動擔任大會攝影師，James都會義不容辭幫忙。86年的「Stand up party」，哥哥攬住梅姐（梅艷芳）唱《冰山大火》中「他他他燒滾我 I'm on fire」獲五弟激讚：「捕捉到呢個moment好難得！」還有一張多重角度的Leslie亦是他得意之作：「呢張相我送過畀Leslie，佢話『幾得意喎，我好鍾意呢張相』」。

貴為歌迷會的義務攝影師，仇氏三兄弟有次獲邀參與歌迷會的慰勞宴，當天哥哥以電髮造型出席，歌迷會幹事覺得電髮造型不太好看，剛好James高聳入雲的造型也被取笑，James笑著回憶往事：「佢細細聲同我講『笑我哋個頭，等我哋去整番個靚頭先，遲啲約你』。」過後當然覺得哥哥只是說說而已，怎料一星期後收到哥哥來電，「佢約我幾點幾點去邊度剪頭髮，我以為自己耳仔有問題，點知真係！我去到哥哥御用髮型師Herman嗰度剪頭髮，睇個英文水牌最平都800蚊，但我身上只有200蚊，即刻打畀細佬（John）救命，到埋單時哥哥話『畀咗錢嘞，儍架咩？』。」哥哥的暖心行動，講得出做得到，確實難能可貴。

James 當年曾因為髮set得太高被取笑，反而得到一次與哥哥一齊剪頭髮經驗，畢生難忘。（影集截圖）

Leslie跟當年嘅御用髮型師Herman合照。（ig@hermanlaw）

四哥Edward--自製Leslie周邊產品

Edward 任職娛樂攝影記者期間，經常有機會採訪哥哥；有年哥哥搬入加多利山，Edward在門外等候便見過哥哥親切一面，「記得哥哥好風騷，着住涼鞋、攞住鎖匙走出門口，仲攬住相熟記者傾偈，對人無得頂！」

哥哥離世後，Edward對哥哥的愛有增無減，曾親手製作figure、繪畫畫作向偶像致敬。「好鍾意哥哥嘅經典電影，《阿飛正傳》睇過無數次，好多畫面喺個腦裏面，好想創作一幅畫。戲中哥哥經典鏡頭係對住塊鏡好自戀嘅造型，我喺作室畫咗3個月，因為畫技耐冇操，經朋友指導下完成作品。」另外，還會將哥哥融入自己的生活當中，「我用黑色貼紙，𠝹出哥哥嘅頭像同《我》歌詞中一句『I am what I am』，貼喺相機箱上面，因為怕損毀，其實都係拎出街用過幾次，唔捨得再用。」

Edward花了3個月時間，畫了這幅《阿飛正傳》的時間廊。（facebook圖片）

Edward擁有一張《阿飛正傳》珍藏，全部主角簽曬名，好難得！

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同場加映：「一筆畫家」黃獎

善用一筆方法畫出不同人物的黃獎，在尖沙咀租用逾2000呎地方用作聯展場地，讓新晉藝術家有機會展出自己作品。黃獎亦是Leslie迷，「我好早迷Leslie，喺70年代尾哥哥喺麗的演方寶玉（劇集《浣花洗劍錄》）已經覺得佢好勁。」 今次遇上仇氏兄弟舉行影展，他亦特意創作了四幅歌曲和電影畫作，包括《當年情》、《倩女幽魂》、《阿飛正傳》和《東邪西毒》。

「Salute Leslie想你哥哥20年光影集」 時間：27/3—10/4 12-7pm 地點：尖沙嘴彌敦道36號重慶站二樓ART6HUB 費用：全免