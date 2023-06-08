黎明澳門演唱會｜騷後同粉絲近距離接觸　一個貼心舉動獲讚暖男

香港四大天王黎明，和劉德華、張學友、郭富城齊名並列，年輕時期帥氣的外型出道獲得大批紛絲愛戴，近日傳出有紛絲在演唱會結束後到停車場等他，而黎明與紛絲互動的貼心舉動也引發了話題。



黎明今（2023）年5月至6月期間在澳門開了14場演唱會，目前已經唱了10場，有疑似參加完黎明演唱會的粉絲，在網路上分享到停車場等黎明下班的畫面，只見黎明素顏、一身黑色穿搭，頭戴黑色棒球帽，低調帥氣，網友也誇讚他的凍齡模樣，根本看不出已經56歲。

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有名粉絲送黎明玩偶，不料玩偶的鞋子掉在地上，原本要搭車離開，一見狀立刻請工作人員把玩偶的鞋子撿起來，很珍惜著拿回手中，暖舉讓粉絲相當感動，網友不禁大讚「男神就是男神」、「能夠紅那麼久都是有道理的」。

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