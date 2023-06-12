BLACKPINK演唱會｜Jennie唱到一半突離場「再次三缺一」YG咁回應

BLACKPINK昨日在澳洲墨爾本開唱，突然傳出Jennie緊急退場，疑似因為身體不適。YG娛樂稍早發出聲明，證實Jennie心有餘而力不足，無法完成全場演出，向粉絲致歉。



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BLACKPINK除了在各國巡迴開唱，成員們還有個人活動、商業代言等行程，每天操勞奔波。有網友透露，從保安人員方面得知Jennie在開唱前就已經吐到要打點滴，但她不忍粉絲失望，所以靠意志力強撐登台演出。原本以為只會有三名成員負責完成今晚的表演，但Jennie堅持要上台，團隊們只好尊重她的選擇。

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YG娛樂表示，Jennie身體狀況不佳，導致無法完成演出，對粉絲們相當抱歉。希望大家可以諒解。Jennie本身演出意願堅定，但醫療團隊判斷她急需靜養，所以不得不勒令她退場休息，Jennie也透過公司向粉絲致歉，承諾會盡快恢復健康。

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