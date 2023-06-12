《The Idol》負評不斷爛番茄僅得27%　靠Jennie一性感橋段惹話題

【Jennie／The Idol／偶像漩渦】尊尼特普（Johnny Depp／台譯強尼戴普）女兒Lily-Rose、The Weeknd以及BLACKPINK Jennie主演HBO美劇《The Idol》開播以來，題材大膽，受到不少爭議，Jennie在片中有一段性感熱舞，與兩名男舞者貼身挑逗擁抱，被網友挨批下流、剝削女性，更懷疑YG娛樂沒有為Jennie把關，韓媒則報導指出，Jennie會演出這部戲，是她自已做出的決定。



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韓媒「10 Asia」報導，Jennie是透過該劇製作人兼多年好友威肯主動邀約之下，才決定演出該劇，「Jennie親自和製作人見面，表明想要演出《The Idol》，在演出前就深知自己的角色是什麼，對這個角色很有想法」，後來她才向YG娛樂表示自已想演出這部劇。即使《The Idol》在康城首映之後評價負面，Jennie仍以樂觀面對，說自己早就非常喜歡該劇導演Sam Levinson的作品，再加上這次是講述音樂產業的故事，「我認為是給自己一次勇敢的機會，Sam告訴我，做我自己就好」。

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即使Jennie的舞蹈被認為被性化，甚至物化女性，不過Lily-Rose仍盛讚Jennie的舞技非常之好，也有網友指出，該段戲是影射Britney Spears的些許舞蹈，要表現出親密、性感，本來就是尺度較大。而這段舞蹈目前也在TikTok造成熱潮，不少網友紛紛秀出自己模仿Jennie的熱舞影片，引起不小轟動。

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女主角Lily-Rose在劇中則有多場愛撫、親密床戲，外界好奇她的巨星父親尊尼特普的想法，其實，尊尼特普一直以Lily-Rose為榮，英媒「每日郵報」指出，「尊尼特普喜歡Lily-Rose開創自己的事業，並挑戰自己去扮演她感興趣並考驗她的角色」，相當欣賞女兒沒有依靠自己的名聲、事業，而是憑一己之力努力去拍一部專屬於自己的戲。

《The Idol》爛番茄新鮮度僅得27%，可謂極之低分。（截圖）

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