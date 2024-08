蔡依林成M.A.C全球品牌大使！43歲靠6瘦身法：餸菜勿加熱過這時間

蔡依林減肥|台灣天后蔡依林成為M.A.C的全球品牌代言人,是繼韓國女團BLACKPINK成員LISA後,第2位獲任這項榮譽的女星。品牌歡迎蔡依林加入大家庭,讚揚對方「不被定義、不斷探索、成就自我」,並期待與她共創靈感光芒。現年43歲的蔡依林,一直被認定擁有好身材,不過她也曾言因減肥過度而讓身體亮紅燈,因此現時都會以健康的方式,讓自己體重保持在41公斤,到底她有甚麼瘦身心得呢?



蔡依林去年登上網上音樂頻道《THE FIRST TAKE》,以一鏡到底的形式,演唱歌曲〈玫瑰少年〉改編版本,獲大批網民盛讚。蔡依林在歌舞方面均具實力,更擁有令人羨慕的身材曲線,驟眼看雙腿修長,看不出原來身高僅得158厘米!

