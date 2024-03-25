中國古代服飾絕美！史學家鑽研20年復刻：圖案、紋樣皆藏文化象徵

服飾史學者陳詩宇又火了。今年央視春晚舞台上的《年錦》，其中展現的20套絕美服飾，都由陳詩宇參與復原考證指導，被觀眾譽為最賞心悦目的節目之一。



今年是陳詩宇從事古代服飾研究和復原的第20個年頭。他曾擔任《清平樂》《國家寶藏》的歷史服飾指導，也是社交網絡上最早一批普及中華服飾文化的大V，見證了漢服回潮「從0到1」的過程。

春天伊始，一條服飾主理人Tiff來到北京，拜訪了陳詩宇的工作室。在這裏欣賞到了他們團隊復原出來的各色服飾，並上身體驗了古代美人的裝束。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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編輯：魯雨涵 劉亞萌‍‍‍（一条） 責編：倪楚嬌（一条）

01 最賞心悅目的節目

Tiff：《年錦》這個節目頗受大家喜歡，在服飾的籌備上面，有沒有您自己的一些小巧思放在裏面？

陳詩宇：這個節目的核心是中國傳統紋樣之美。中國傳統紋樣的素材庫是非常龐大的，我們在成千上萬的紋樣中，最後選擇了20多種呈現，不只有美，還寄託了更深層次的文化象徵。比較早期的漢代，很多紋樣都直接來源於自然山川，比如我們選擇的雲氣紋、山巒紋、日月紋，展現了宏偉的自然。到了唐代，我們聚焦在動物上，像獸類的雄獅，天上飛的鳥雀大雁，包括神話裏的龍鳳。宋代則更傾向於植物紋，比如牡丹、菡萏、梅蘭竹菊。最有代表性的就是明代。明代有個特點就是「圖必有意，意必吉祥」，很多吉祥紋樣都是為了節日專門設計的，比如過中秋節要用玉兔文，端午節用五毒文。

這個節目我們第一個選中的就是關曉彤身上的「大吉葫蘆紋」，本身就是明代人在過新年的時候常用的一個圖案。裙子上使用的「仕女宮燈」紋樣，代表了新年期間另一個大節——元宵節，既具有時代的代表性，也有非常美好的寓意，希望通過春晚的時間給大家帶來祝福。

Tiff：古人着衣有一個非常有趣的點，就是常會有完整的定製過程，不像現在我們有品牌，有成衣。在春晚節目的籌備中，有類似這樣的過程嗎？

陳詩宇：我們知道中國人很講究着裝禮儀，不同場合需要穿着不同服裝。比如中國人重視過節，每個節日都會給自己選配，甚至設計一套過節的着裝。如果是國家性的慶典活動，需要設計大禮服，會先由禮官進行文獻上的考證，然後畫出服裝小樣，中間經過多次的調整，最後再進行成衣。我們在文獻當中還能夠看到記錄，皇帝或者嬪妃和設計者溝通，希望服裝設計出來是什麼樣的，就像今天的高級定製一樣。這次其實也差不多。四位表演者每個人的形象氣質都不太一樣，具體朝代的具體服飾，都要綜合在一起考慮。

比如我們給劉濤老師選配的是一套東漢方案，以紅黃色調為主，展現漢代相對莊重、大氣渾厚的氣質。劉詩詩的搭配相對濃豔一點，也符合唐代文化交融、自信開放的時代氣質。到了宋代，傾向於文雅柔美的風格，也符合李沁比較清冷的觀感。最後明代的關曉彤年紀較小，所以選擇了一套視覺相對年輕的服飾。在舞台的後排，我們還額外展現了16套漢服作為補充，每一套的靈感和依據都來自於博物館的館藏、出土文物、文獻，有的本身就是在博物館裏展出過的展品。通過這20套的呈現，讓大家感受到漢唐宋明以來，中國的服飾之美和紋樣之美。

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02 古人也喜歡趕潮流

Tiff：陳老師能詳細為我們介紹一下，中國服飾在各朝各代的風格和演變嗎？

陳詩宇：古代的時尚變化是非常迅速的，我們現在的時裝款式，其實在歷史上經常出現，甚至出現得很早。比如説戰國時期，當時最流行的一個服裝叫深衣，上衣和裙子連在一起，把我們的身體深深地包裹起來，所以叫深衣，其實就類似現在的連衣長裙。在湖北江陵馬山楚墓，就出土了一批深衣款式的服裝，我們對它進行了復原，這批服飾也可以説是中國錦繡的開端。這種交領右衽、寬袍大袖的款式，展現出來戰國時期的莊重大氣，也代表了中國早期服飾審美的一個特徵，影響了後世很長一段時間，我們歷史上相對正式的着裝都是交領右衽、寬袍大袖的。經過魏晉南北朝，唐代的服飾是多民族和融合的結果，不僅搭配上更多樣了，還會採用相對濃烈大膽的色彩和紋樣，能夠感受到一個新時代的審美變化。

現在女性出門，有時會披一件西裝外套，作為搭配單品，這個在唐代其實也是非常時尚的搭配。我們還在唐代的陶俑、壁畫當中看到了類似現在的吊帶裙，因為唐朝裙子穿得很高，胸上的裙子容易下滑，就會有肩帶的出現。宋代是文人審美，喜歡文雅、柔美的風格，女性的身型也逐漸往纖細窄小的方向發展。服裝上喜歡比較淡雅的配色，以對襟窄袖的款式為主，裏頭搭配色彩相對豔麗點的抹胸，下邊會穿着像百迭裙、側開褲的款式，就形成了一個典型的宋代着裝。同時髮髻和首飾也逐漸精巧化，把一些自然界當中的瓜果蔬菜、花卉植物， 作為飾品點綴，也是宋人的一個趣味。

到了明清時代，面料工藝發展到新的高度，禮服就達到了一個巔峯。最近正好我們與國家博物館合作了一個展覽「岐陽世澤」，復原呈現了岐陽王世家容像中的禮服，其中有一套就是明萬曆的翟冠霞帔，作為明代女性盛裝的一個代表展現出來。萬曆以盛大繁麗為美，翟冠霞帔是中國女性過去最高貴的服飾，也是後來鳳冠霞帔的前身。

現在很火的馬面裙也在明代非常地風行。因為明代人的生活習慣跟今天比較像，大家都坐在椅子上。馬面裙前後是可以打開的，甚至可以穿上它騎馬。前面的裙門面積比較大，可以展現一些複雜的花型，確實是一個實用又美觀的款式。在我們今天的生活當中，穿着馬面裙去逛博物館，去遊覽景點，甚至穿着它去上班，去會客，都不會覺得很老土，甚至還有國外的高定品牌模仿，説明民族樣式依然是可以現代化的。

Tiff：您提到古代的時尚變化迅速，那麼古代的女孩子想要追求時髦的話，她們一般會通過什麼樣的途徑？

陳詩宇：其實古代人對於美的追求，和現代人是一樣的。今天可能會有一些時尚發佈會，過去也有，比如説一些慶典上呈現出來的貴族服裝。包括一些文人、知名的藝人、酒肆裏頭的胡姬，他們的着裝也會帶動大家的追逐，就像今天的KOL。武則天就是最大的一個「KOL」，有很大的時尚推動力，我們去年還在洛陽博物館辦過《時裳·武則天》的展覽。武周時期的審美跟我們想象中的唐代不太一樣，武則天作為一位女性，她崇尚的是一種女性視角下的審美。當時也可以算是女權巔峯的時代，女性地位空前。

大量的壁畫、陶俑都體現了這一點，到了武周時期，唐初用來遮擋面目的冪籬、圍帽被拋棄了，這個階段女性展露身型的程度是很強的，對於身線的婀娜的展現也非常到位。另外不同地區的發展程度不一樣，流行的着裝也會不一樣。歷史上有各種不同的時尚中心，像唐代，長安、洛陽是當時的都城所在，又是水陸交通要道，來自中亞的商人帶來西域的面料和着裝，胡人身上的時髦打扮也會傳播到民間。到了明清時代，蘇州就是一個非常重要的時尚中心。江南女性就會有新式的髮型、紋樣和衣服款式，同時期的北方着裝就有一定的時代落差。

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03 改變一直在發生

Tiff：因為工作的原因，我每年會去參加漢服展，我發現參展的很多都是年輕人，甚至是00後。

陳詩宇：今天對於傳統服飾的探索，包括對漢服的實踐，大概是從2003年開始的。當時就是一波可能20歲上下的年輕人，開始自制漢服，或者穿漢服上街。我們當時也都是最年輕的年輕人，看到很多國外的歷史劇，比國產劇的歷史真實感好像更強一點。出於對於中國傳統文化的好奇心、使命感，我們才開始研究中國古代到底是什麼樣的，去發掘和實踐中國傳統服飾文化。到今天為止也是這樣的，最活躍的還是年輕人。這是一個很好的現象，因為年輕人的接受度高，傳播力強，他們的探索是正視中華文化一個很直觀的體現。

改變是一直在發生當中的。十幾年前大家在影視作品當中，可能看的還是表演和情節，不太關注服化道。隨着大眾認知的提升，觀眾也會希望獲得更多的歷史沉浸感。這也是我們過去20年以來逐漸積累的一個結果。

Tiff：其實除了漢服之外，現在新中式也特別火。在您看來，現代的服裝應該如何借鑑中國傳統服飾的元素？

陳詩宇：這是一個很值得深入討論的話題。我們在新的時代，探索傳統服飾的時候，不可避免地要討論創新和歷史之間是什麼樣的關係，如何守正創新。我們做學術研究、復原再現，肯定是越準確越好。還原古人的真實形象，通常會用到「多重證據法」。

首先是查找相關的文獻材料，比如一些關於禮制的典籍——《禮記》《明會典》，或者是一些圖文書、筆記小説。第二會藉助一些圖像資料，像墓葬壁畫上的人物造型，陶俑，或者是傳世的人物繪畫，等等。第三還有最重要的出土、傳世的服飾實物參考。從這些蛛絲馬跡中，去追究一件衣服到底是什麼樣的，尺寸形制、紋樣、面料工藝、如何搭配，儘可能貼近歷史真實。這是很漫長的一步，也是很重要的一步。有時候沒辦法，材料太少了，我們也會進行合理的「二次創作」歸納。因為古人有很多靈活的地方，我們要把握的是審美內核，把握一些不變的規律，這就是所謂的「文化脈絡」。

新中式是一個很重要的嘗試，但如果只是在服裝基礎上，點綴一些中式元素，這是很表面的。我個人是希望在新中式的設計中，加入更多的傳統工藝，使用傳統的面料，像雲錦、花羅，借鑑運用好的傳統剪裁，或者用傳統紋樣作為圖案靈感。它還是一件現代服裝，但是一眼就能夠看到中式的審美感，這可能是比較好的設計。服裝是一直在變化的，新的時代需要有新的服裝款式。其實可以看一看古人的經驗，傳統的土壤，也許對我們今天也有一些啓發。

本次拍攝復原造型參與者：

復原指導：陳詩宇（@揚眉劍舞）

參與復原：王非、劉晨、丁政員、吳鴻宇、嚴志華、劉建美、沈斌棟、胡康、鑫化等

造型師：曦丹（@曦丹漢服妝發） 如意（@見樂隨喜）

模特：張思林（@是小林哇）



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