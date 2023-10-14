將文化遺產以當代藝術傳承　絕美作品衝出國際　獲Loewe手工藝獎

撰文：外灘
出版：更新：

一個手工藝者需要做的，只是靜靜地、踏實地勞作下去。

這個夏天，林芳璐帶着自己的紮染藝術品，在首爾舉辦了人生中第一個海外個展。在她的手中，普通的棉布經過數道繁複的工序，呈現出令人驚豔的豐富肌理，讓世界看到了中國傳統工藝的無限可能。她的作品曾獲得Loewe基金會手工藝獎。這是該獎項自設立以來，第一次頒給一個亞洲人。

+14

雲南白族的紮染，曾經是只有少數當地人才擁有的古老手藝，也是非物質文化遺產。很難想象，現在把它帶到各大國際展覽上的，是一位89年的年輕姑娘。

去年年初，一直生活在北京的林芳璐把工作室搬到了上海。我和她的見面也約在了這裏。新工作室位於松江一處藝術產業園區，遠離城市，安靜空曠，窗外能看到大片稻田。林芳璐喜歡自然，在房間放了龜背竹、佛手柑，露台上還養着一隻圓滾滾的橘貓。

大挑高的空間裏，擺放的傢俱並不多。門邊有一口用來染布的大缸，角落裏放着縫紉機和織布機。除了各種植物，再無花哨的裝飾品。「就是一個乾乾淨淨的，適合幹活的地方。」在林芳璐看來，紮染的魅力，就在於日復一日、心無旁騖的勞作。一針一線的穿引中，自有一片廣闊的世界。

01　跟着村民「吃百家飯」為天然染料種板藍根

學習紮染，對林芳璐來説，始於一場偶然的因緣際會。25歲那年，她在央美讀研，正發愁畢業課題該做什麼，對雲南紮染產生了興趣，抱着試一試的心態，買了張機票就飛去了昆明。當時的互聯網不像現在發達，關於紮染的資料也不多。要想找到這項手藝的傳人，只能靠在當地四處走訪碰運氣。每次看到路邊賣紮染紀念品的小店，林芳璐就會進去問問店主這些東西是在哪做的。一路走一路打聽，花了一個多星期，終於輾轉尋到了大理周城村。

在村子裏的紮染坊，她看到白族女人們將剛做好的半成品布料堆在地上，蜿蜒的線條和紋理就像雕塑一樣立體。「我第一次知道纖維可以有這麼多變化，那種力量感一下子擊中了我。」她當即就決定要留下來，從零開始學起。如今回想起來，林芳璐形容當時的過程像「吃百家飯」，「只要看到誰在幹活，就搬個板凳湊到旁邊去坐着。」做紮染的村民們，年齡大多在50歲以上，兒女不在身邊，突然間來了這麼一個小姑娘，都覺得挺有意思，毫無保留地傾囊相授。

白族紮染的步驟很多，繪圖、扎花、煮布、染色、固色、拆線、晾曬……因為語言不通，林芳璐起初學得十分吃力，再加上「針線活不靈」，經常被阿姨們調侃「只會讀書，手挺笨的。」尤其是扎花，看似簡單，實際有十幾種扎法，紋樣更是成千上萬，好像永遠也探索不完。但林芳璐反而越陷越深，「這種豐富性是我最喜歡的。」

當地人常用天然染料給布上色，長在半山腰的板藍根就是絕佳的選擇。林芳璐跟着大家一起上山，澆水，收割，將板藍根的葉子和莖浸泡在水裏，等它發酵沉澱成靛泥，再進行染色。紮染是藝術，也是體力活。染布時雙手要長期泡在染缸的冷水裏，不停攪拌布料，反覆拿出來沖洗。布料吸滿了水會變得極沉，一天下來渾身痠痛是常有的事。媽媽來看林芳璐，都忍不住感嘆，對這個從小沒怎麼吃過苦的女兒「刮目相看」。

在畢業展覽上，林芳璐帶着自己的第一組紮染作品回到了北京。她將紮染工藝用在了抱枕、沙發、搖椅等家居產品中。層層疊疊的褶皺，形態各異的花紋，看上去可愛又拙樸。雖然她自嘲這些作品「現在看起來挺稚嫩的，就是小孩兒做的一些小玩意兒。」但也讓她堅定了繼續走這條路的決心。「紮染的歷史已經有幾千年，還能不斷產生新的變化。我覺得這就是當代人要去傳承它的意義。」

同場加映：四川藝術家用金箔、寶石畫女財神爆紅　被遺忘的中國巖彩得以重光（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+47

02　到當地去感受風物和人情

畢業後，林芳璐沒有任何猶豫，收拾好行李，再次踏上了雲南之行。此時的她已經不滿足於只做產品設計，而是想嘗試紮染的更多藝術表達。

回到熟悉的大理周城，她的生活變得很簡單。每天早上8點，迎着蒼山洱海上工，晚上5點下山，在小館子裏吃點豆花、餌絲或是米線，和婆婆們聊聊新的扎花花型，一天就結束了。「雖然身體是疲勞的，但只需要心無旁騖地做好一件事，心態反而很放鬆。」她將自己這段時期的心境都融入了創作中。用半年時間做出來的《SHE》，就像大理的山水般柔和，儼然是一幅雲捲雲舒的詩意畫卷。

這也是為什麼，林芳璐堅信，每次創作都要儘可能地到當地去，與那片土地的風物、人情產生連結，吸收在地文化的滋養。而之所以給作品取名為《SHE》，和她在雲南遇到的白族女性是分不開的。在大理，做紮染的大多是村子裏的年老女性。男人出去工作、種田，女人留在家中洗衣做飯、照看孩子，有空閒時間就會扎花補貼家用。「她們非常能幹，一邊承擔着繁重的家務，一邊還要進行這些手工勞作。每次和她們在一起，我內心都有種複雜的情感，又敬佩又難過。」

「特別是接觸紮染之前，我從來不知道它的工藝這麼複雜，要經過數十道工序。沒有扎花時那些豐富的肌理，最後的染色就不會這麼美，但大家卻忽視了這個中間過程。所以聽到有的遊客不理解為什麼一塊布要賣八九十塊那麼貴，就會覺得它的價值被嚴重低估了。」「這很像女性在我們生活中的處境。她們付出的心血、獲得的成就，很多時候沒有被大家看到。」

正因如此，林芳璐在《SHE》中展現了各種不斷變幻的扎花造型，糾纏的、生長的、甚至有些猙獰的，希望讓大家感受到女性的情感和力量。《SHE》也讓她榮獲了2021年Loewe基金會手工藝獎大獎，這是該獎項第一次由中國藝術家獲得。「這個時代好像『女性主義』變成了一種流量密碼。但對我來説，將視角投向女性其實是順其自然的。在雲南和我朝夕共處、一起工作的是這些女性，教會我紮染的也是女性，所有這些影響都是她們帶給我的。」

同場加映：全球唯一LEGO認證女大師的家　全屋200多個收納櫃：只展示好看的（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+50

03　學習更多傳統工藝一直勞作下去

Loewe基金會手工藝獎讓林芳璐聲名鵲起，更多人認識了她，也通過她的作品感受到了紮染的魅力。當年做畢業設計時，身邊還有人會揶揄她：怎麼選了這種聽上去「又老又土」的課題？現在都大為改觀。而她覺得，這個獎項給她帶來的最大影響，是終於不必再自我懷疑。

「用傳統工藝進行現代藝術表達，其實不是一條已經被驗證了會成功的路。它不像油畫、雕塑，有大量前人的經驗可供參照。所以我以前經常會覺得迷茫，不知道自己是對是錯。」「得獎對我來説更像收穫了一份精神鼓勵，讓我相信我是可以繼續走下去的。」她不僅繼續探索着紮染的世界，還想嘗試更多新的工藝。

她去了貴州，學習侗族的手織布和亮布。這種有着獨特光澤的布料，在當地都是用來做盛裝的。每個侗族人一生一定會擁有一件，在婚喪嫁娶和重大節日上穿。侗布的製作過程十分繁瑣。侗族婦女們會從大山裏採摘各種植物作為天然染料，將布染色晾乾後，在表面塗抹蛋清，並拿一把小木槌反覆捶打，往往要花上半個多月的時間，直到它呈現出金屬般閃閃發亮的質地。

林芳璐用這一工藝創作了《光與錘子》系列作品。在展覽上，很多人問她這是什麼材料，得知不是金屬而是棉布後都震驚不已。「明明是柔軟的織物，卻看上去堅硬無比。」這和她理解的女性特質也不謀而合，「既有柔的一面，也有千錘百煉後的堅不可摧。」

未來，林芳璐還想去洛陽學習雀金繡，發掘更多被忽視的中國傳統工藝。她的創作也逐漸受到了越來越廣泛的國際認可，參加「設計邁阿密」，在首爾開個展，年底還將出現在墨爾本雙年展。她説，傳統工藝的生命力從未枯竭。而一個手工藝者需要做的，只是靜靜地、踏實地勞作下去。

一代女地產發展商葉曉甄　醉心當代藝術　海量藏品讓愛宅變美術館從影后榮升母親再變陶藝家　林嘉欣藉陶器：釋放童年創傷療癒自己首登悉尼歌劇院的嗩吶家　劉雯雯盼改變嗩吶僅現紅白事的刻板印象科大雙學位高材生休學做直播主　訪問百種新行業職人：冷門但賺錢中國女生住在法國百年城堡　華麗背後笑道：清潔時就變回灰姑娘了奧斯卡2023｜楊紫瓊磨煉40年終成影后　回顧武打巨星7套經典作品陶晶瑩被嘲「長得像青蛙」差點去整容！面對外貌焦慮：別盲目跟風
雲南
紮染
Loewe
人物訪問
藝術家
雕塑
非物質文化遺產
傳統工藝
當代藝術
裝置藝術
工藝
亞洲藝術
藝術創作
藝術
文化藝術
藝術家
外灘