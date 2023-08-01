四川藝術家用金箔、寶石畫女財神爆紅　被遺忘的中國巖彩得以重光

10年來，85後四川藝術家蓮羊，苦心鑽研着一門既古老又新穎的藝術：巖彩。在她的努力下，這項在宋朝後幾乎沒落、被誤認為源於日本的中華傳統藝術，不僅重獲新生，更受到國內95後、00後追捧，繪畫視頻在社交網絡上爆火，觀看量破兩千萬。



她前往西藏、龜茲等地考察，研究被遺忘的中華傳統色，磨碎寶石、碾碎金子作畫。作品色彩飽和度高，還帶有銀河般的礦物細閃，創造出一種既傳統、又當代的「新國風」。筆下的「小仙」、「財神」、「龍女」常在草稿階段就被藏家預定。

編輯：宋 爽 責編：朱玉茹

一條採訪了蓮羊，與她聊了聊巖彩藝術的魅力與最新的創作。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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01 從天地萬物的本源取色

今年是我鑽研巖彩的第十年。從最初的無人問津，到如今許多年輕人對我説，「蓮羊，因為你，我才知道中國有這麼美的藝術，原來中國畫也有如此美妙的色彩」，能夠將中國流失的傳統藝術重新發揚光大，是最令我滿足的事。

我從小就對傳統藝術有着深厚的興趣。兩三歲的時候看到古裝劇裏的人物，或是掛曆上的龍鳳牡丹，就會搶過媽媽的畫筆，在牆上和空白的衣服上照着它們亂塗亂畫。後來大學進了央美，學的是數碼，就把水墨畫結合PS創作一些作品。早期主題以龍為主，作品還在俄羅斯、日本參展，網絡上就給我起了個名字叫「最年輕的造龍師」。

那時的我和大眾一樣，一想到中國畫，就是黑白的水墨畫。直到2013年，我在網上無意間看到了一幅色彩豔麗的畫，立刻就被吸引了。畫的是一隻貓，顏色好豐富好漂亮，很東方，又像油畫，又像壁畫。我聯繫上畫家，才知道這是以寶石為顏料的巖彩畫。原來中國早在幾千年前就在用寶石作畫，像是大家熟悉的北魏時期的敦煌壁畫，就應用了大量天然礦石，如青金石、孔雀石、赤鐵礦、黃金等等。這些礦石中的色彩，加上植物、瓷器的顏色，從天地萬物的本源中獲取，構成了中國的傳統色體系。但由於我們較少應用傳統色，它們逐漸消失在了現代人的視野中。

為了溯源傳統色，我辭掉了當時穩定的文職工作，一路來到敦煌、龜茲、西藏、台灣考察巖彩與礦石。硃砂，也叫辰砂，畫出來是漂亮的正紅色。它太珍貴，雜質多，提純非常麻煩，因此價格昂貴。藍色的青金石，最早是由絲綢之路從阿富汗帶來中國的。《千里江山圖》中的青綠山水，就是用了這種礦石。孔雀石，是明亮的綠色，跟暖色調的基底對比強烈。

巖彩雖起源於中國，但在宋朝後逐漸沒落、流失了，反而對日本藝術產生了深遠影響，導致很多人都以為這是日本的藝術。加上當時國內的巖彩研究多為文字和圖片，很多資料都不齊全，我決定向外尋找。2017年，我辭掉所有工作、退掉房子、離開住了10年的北京，前往日本多摩美術大學進修，一待就是5年。那時候一位日本的美術史老教授告訴我，我們千年前渡海去你們那學習巖彩，現在你又渡海過來向我們學習，這才是文化的生命力所在。

學成後，選擇回到北京。我租了個工作室，成天閉門不出，一整天就是畫畫。我想通過我的努力告訴大家，巖彩是中國的藝術。巖彩畫簡單一點説，你就把它理解成「把千年前的壁畫變成架上藝術」。創作的過程非常慢，去到山裏或者礦區，從採礦開始，選自己喜歡的礦石磨成顏料，然後用動物的皮和骨頭熬膠、調膠。顏料基本都是礦物和寶石，本身就有重量，所以畫布得要有木板支撐，要選擇不容易開裂，又有延展性的，比如杉木板。裱上我們復原的唐代麻紙，這種紙是淺黃色的，首先用貝殼研磨成粉，把紙塗白。每一道工序都完成了以後，才能開始作畫。

上色過程是層層堆疊的，它不像一般顏料可以用黃色加紅色調成橘色，因為藍寶石加黃寶石不會變成綠寶石，反而會很髒。所以當我們需要綠色的時候，可以先薄塗一層黃色，幹了以後再塗藍色，視覺看上去就是綠色。通常，我們越畫越厚，寶石堆疊後會有立體感，上面再用淺浮雕、金箔去凸顯層次。觀賞它的時候，要從不同的角度、不同的光線去觀察，才能看到它的色彩構成、閃光、質感。在現代巖彩畫中，礦石的粗顆粒肉眼可見，有很多稜角，燈光一上去，會形成星河一樣的效果，很有視覺衝擊力。

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02 《小仙》描繪的是我內心的孩子

我一直説，巖彩就像是一種修行。一不小心可能温度濕度不對，畫就裂開了，或者膠就臭了，非常需要耐住性子。也正是由於這個原因，我的年產量挺低的，一年只能出來十幾張。因此每個系列一上線，大家立馬瘋搶。藏家以90後為主，現在95後變多了，都特別喜歡這種既傳統又當代的「新國風」。

《扎基拉姆》系列，畫的是西藏的女財神。她是中國唯一的女財神，據説特別靈驗。當時我去西藏旅行的時候去拜，發現她居然是黑色的，臉上有很多皺紋，眼睛瞪得很大，舌頭伸得很長，所有人都覺得好恐怖。於是我給她重新造了一個符合時代審美的像。《龍》系列，源於我學生時期對龍的熱愛。今年春節的時候在茶室一邊讀詩一邊喝茶，讀到倉央嘉措的詩句「我騎着鹿去遠山拾夢」，畫下了這幅《遠山拾夢》。小仙騎着鹿踏着雲彩到遠方去尋夢，一路危險重重，不小心驚動了熟睡中的神龍。但它沒有發怒，而是像父親一樣環抱、保護着小仙。

《小仙》系列是其中最受歡迎的。小寶寶穿着官服，戴着烏紗帽，烏紗帽插上四季的花、珠寶、首飾、瓔珞還有天冠。我喜歡在這些細節上先做淺浮雕，再上色。因為這個系列一年只畫三張，所以很多朋友只要看到我在朋友圈裏發了草圖，就會趕緊私信我預定作品。我自己也不清楚為什麼會這麼受歡迎，直到一位藏家告訴我，他每天在紅塵凡事中遇到亂七八糟的煩心事，看到天真單純的小仙時，覺得自己就是小仙頭上的馬、小仙身旁的蝴蝶，或者就是小仙本身，可以閉上眼睛啥也不管，從現實的繁雜中抽身。對我而言，小仙可能象徵着我內心的自己。現在回頭看，6、7年前的第一幅小仙像個幾個月的小寶寶，今年的這幅《花冠小仙之初雪》則更像一個十歲的小孩子。

《花冠小仙之初雪》是這系列中配色和技法最成熟、最廣受好評的一張。好多人評論説，「質感很好，東方味拿捏到位」，「令人心生敬畏的美」，我特別開心。小仙微閉着雙眼，似乎在小憩，又似乎立着耳朵，若有所思。折斷卻還能保持挺拔鮮活的花枝插在頭上，別有一番深意。基底用土大面積描繪，濕潤的時候整體顏色很亮，有點像油畫，風乾後顏色更灰更沉，接近大地的質感。銀箔在巖彩畫中本非常顯眼，但我塗上一層灰色系礦石，讓它暗淡了一些，安安靜靜地作為背景，不要喧賓奪主。

一葉障目的飛魚，恣意生長的松葉，十里飄香的桂花，碩果累累的垂絲海棠，都是在植物園和故宮採風時看到的風景。本來只想描繪深秋的景色，但畫的過程中，北京剛好下了初雪。我是四川人，沒怎麼見過雪，興奮得大晚上開着車，和團隊一起去天安門、故宮看雪。春節回老家，也帶着媽媽到重慶武隆雪山去看雪滑雪。回來後，我用水晶、碧玉、方解石在畫面上輕輕覆蓋了一層白色，將雪景與當時的情感「鎖」進了畫中。

結構上，我採用了「畫中畫」的形式，畫的外圍借鑑了唐宋的窄邊掛軸裝裱。唐宋時期，裝裱的質量是直接影響整個家居環境的檔次的，特別講究。一位學生看到後脱口而出，這不是日本裝裱嗎？他其實並無惡意，但我當時第一感覺就是：傳統的裝裱，它跟巖彩、中國傳統色的命運是一樣的，我們太久沒有去強調它、應用它，很多人真的以為這個是海外的藝術，其實是我們傳到海外的。我們得自己大聲説出來，讓我們的年輕人慢慢知道我們還有什麼東西。

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03 讓岩彩跟着潮流不斷往前走

巖彩的發展其實比我的預判快了很多年。2013年我剛開始畫巖彩的時候，中國研究這個的只有千八百人，大家更多是「為愛發電」，教育培訓、畫材市場不健全，藝術市場根本就沒有。如今把它作為興趣愛好的人，應該有幾十萬，長期畫巖彩的，至少上萬。

2020年，我在雲南辦了一個巖彩展，第一天希望大家穿正裝來。結果來的年輕人，幾乎2/3穿的是漢服，我覺得特別震撼。西裝是正裝，漢服也是正裝。這也側面説明了中國年輕人的文化認同已經達到一定高度了。國家也重視起來了。我們與文化和旅遊部藝術發展中心合作，在今年四月份舉辦了線下巖彩研修班。大家的反響非常熱烈，300多位報名者中，什麼年齡的都有，除了美術專業的老師和學生，也有完全不會畫畫的人。有一位小學就開始關注我，今年剛滿17歲的高中生也報了名，可惜我不收未成年人，只能讓她明年再來，她聽到這個消息的時候還有點生氣。

後來拍短視頻，把畫畫的過程放到網上。我的團隊都是95後，他們還會幫我設計好笑的梗或熱點、做很酷炫的轉場。我和遊戲公司合作，為網絡小説畫封面，按照年輕人喜歡的方式，來傳播我的作品。最近我還開始用AI畫草圖，它的效率實在是太高了，我一週最多隻能畫一幅草圖，它一個上午就能產出幾十幅。現在很多人都擔心自己會被AI替代，但我覺得，AI只能幫你做前期梳理的工作，你有新的想法，它幫你模擬演算、排列組合，而人類的想象力、創造力、情感是永遠無法被替代的。

10年來，我在研究一個冷門的東西，而且它還超麻煩。以前用電腦畫畫，用水墨畫畫，創作速度很快，你會發現我不停地在出新。後來開始畫巖彩，其實我很努力，但是大家説你怎麼消失了？除了吃、住，我一天的生活就是在畫室開會和創作，很少在網上冒泡。

室畫室就是一個大平層，沒有太多傢俱，放滿了顏料和畫材。家裏也沒有廚房、沒有鍋碗瓢盆，我不太想要太煙火氣和太生活化的東西，這裏就是喝茶、畫畫、睡覺。我習慣席地而坐，類似於唐代的生活方式。我希望自己能夠堅持下去，到100歲都還是這樣，不固步自封，把屬於我們的傳統巖彩藝術發揚光大。

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