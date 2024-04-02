回門懶人包｜回娘家簡化及傳統流程、男女方回門禮品清單、宜忌

【回門/婚嫁習俗/中式婚禮】或許大家都知道「三朝回門」是指婚禮後第三朝回娘家，但你又知道為甚麼要在第三天呢？需要準備甚麼的回門禮品？男家和女家回門禮品又有何不同呢？《01女生》邀請到星級大妗姐羅勤芳（芳姐）為大家分享傳統及現代回門儀式、新人回門禮品新舊對比、宜忌等，準新人必睇！



回門懶人包｜回門是甚麼？

禮儀第六個程序是「回門」，舉行時間一般於婚禮後第三朝。

回門懶人包｜為甚麼要在第三朝回門？

因為舊日「第一朝」要祭祀拜神，「第二朝」要敬茶叩拜親友，「第三朝」才「回門」。

回門懶人包｜男方回門禮品有甚麼？

迎親過後，新郎會攜帶金豬和多種禮品，送到女家做回門禮，表示對岳父岳母的謝意。禮品主要是一些象徵好兆頭的東西，如：「家肥屋潤」大燒豬、吉祥水果、喜慶美酒和甜餅。

男方回門禮品 (圖片由受訪者提供)

回門懶人包｜女方回禮要準備甚麼？

女家受過禮後便要回禮，禮品重點是將大燒豬的「頭尾手腳」回給男家，祝願好頭好尾。還要回贈「開枝散葉」甘蔗、有頭生菜、有頭蔥、有頭蒜、有頭芹和雞仔金利是兩封，之後大家分燒肉食果品。

女方回禮 (圖片由受訪者提供)

回門懶人包｜一圖睇清 傳統 vs 簡單回門程序

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回門懶人包｜一圖睇清 男家回門禮品新舊對比

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回門懶人包｜一圖睇清 女家回門禮品新舊對比

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回門懶人包｜回門宜忌

【1】回門必須和新郎一齊，切忌只有女方獨自回娘家。

【2】三朝回門禮成後，新人要在黃昏前回家，切忌在娘家留宿過夜。

【3】如果選擇簡化版回門流程，即三朝回門變為即日回門，回門儀式必須在黃昏前進行。

【4】新娘回門所穿的衣服，必須是新郎買給新娘的新衣裳。

【5】回門時不可空手而回，禮物必須要雙數。



(資料、圖片由星級大妗姐羅勤芳提供。)