迎親敬茶懶人包｜迎親簡化及傳統流程、敬茶金句、禮品清單、禁忌

【迎親/敬茶教學/中式婚禮】大家經常聽到「娶媳婦」、「接新娘」，其實都是指六禮中「迎親」。到底這個和出門、入門一樣重要的禮節，程序是如何 ? 又有甚麼需要準備呢? 《01女生》邀請到星級大妗姐羅勤芳（芳姐）為大家分享傳統及現代迎親儀式、男家女家敬茶清單禮品新舊對比、禁忌等，準新人記得Save 低！



迎親敬茶懶人包｜迎親是甚麼 ?

經歷過大禮、搬嫁妝、安床和上頭四大環節，緊接著就是「迎親」。在大喜日子當日，男家會派迎親隊伍往女家，迎接新娘。而迎親日重大環節是女家的「出門」和男家的「入門」。

迎親 (圖片由受訪者提供)

迎親敬茶懶人包｜迎親當天需要拜神 ?

需要。中國文化特色是講求「天人合一，尊天敬祖」的和諧關係，因此迎親當日，女方會祈求天地和祖先，保佑這段姻緣美滿幸福。然後，再敬茶答謝女方父母及親友，禮成後，新娘在迎親大隊和陪嫁姊妹簇擁下出門離開娘家。

而男家亦要稟告天地祖先「新郎今天小登科」，祈求保佑萬事吉昌，夫妻交拜再敬茶給男方父母及親友，至此婚姻得到天地、祖先、父母及宗族的承認和祝福，新人便是正式的結髮夫妻。

迎親敬茶懶人包｜敬茶禮的用意?

即使傳統婚嫁儀式被簡化，敬茶至今仍然是最被重視的環節。透過敬茶「明倫之禮」，新人和家人親友們的倫理關係得以確立。

敬茶禮 (圖片由受訪者提供)

迎親敬茶懶人包｜滿堂飯是甚麼?

中國人自古重視一家人團圓用膳，認為是一種福氣。「滿堂飯」是新娘以新媳婦的身份，在新家庭中食的第一餐團圓飯，是歡迎新娘成為家中新成員，寓意深長。

正式會有九道餸菜，取其長長久久的意思，特別之處在於「餸必有意，意必吉祥」；自此之後家中便添人進口，多了新娘一位新成員，「迎親」基本儀式便是完成。

迎親敬茶懶人包｜一圖睇清 傳統 vs 簡單迎親敬茶程序

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迎親敬茶懶人包｜一圖睇清 男家敬茶禮品新舊對比

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迎親敬茶懶人包｜一圖睇清 女家敬茶禮品新舊對比

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迎親敬茶懶人包｜迎親敬茶宜忌

【1】敬茶時，必須雙手奉茶，並開口稱呼長輩，例如：老爺奶奶/外父外母，請飲茶。

【2】男女家稱呼要分明，稱呼有誤是為不敬。

【3】必須有一位姊妹講吉祥說話。

【4】新人給長輩敬的茶叫「大堂茶」，因為必須要在家中最大的廳堂舉行敬茶禮，忌在偏廳敬茶。

【5】敬茶次序必須依輩份，新人父母、祖父母、伯父伯娘、叔父嬸母、舅父舅母、姨媽姨丈等。

【6】不論是收利是或戴金器首飾，都必須是用雙手。

【7】長輩用跪禮，平輩用企禮，包括已婚和未婚的表/堂兄弟姐妹，不需跪地敬茶，只需用企禮。

【8】敬茶時長輩送贈給新人的利是和首飾屬貴重物品，必須由姊妹或親信專責為新人戴上和保管，並做好紀錄以免混淆。



迎親敬茶懶人包｜迎親敬茶吉利說話

(資料、圖片由星級大妗姐羅勤芳提供。)