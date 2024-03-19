上頭懶人包｜上頭是甚麼? 簡化版及傳統流程/禮品清單/禁忌一覽

【上頭/上頭教學/中式婚禮】「一梳梳到尾、二梳白髮齊眉、三梳兒孫滿地......」這家喻戶曉的「上頭十梳歌」，相信大家都有聽過。 雖然傳統婚嫁儀式被簡化，但上頭和過大禮一樣，仍然極為重要，代表對新人同偕白首的祝福。到底上頭程序是如何 ? 應該準備甚麼上頭用品 ? 《01女生》邀請到星級大妗姐羅勤芳（芳姐）為大家分享傳統及現代上頭儀式、男家女家上頭清單新舊對比、禁忌等，準新人記得做好準備！



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上頭懶人包｜上頭時間 ?

繼過大禮、搬嫁妝、安床儀式後，便是「上頭」，舉行時間一般於婚禮前一晚。

上頭懶人包｜上頭是甚麼 ?

「上頭」是人生「四大禮儀」之成人禮，是新人人生重要轉捩點。「上頭」後男可娶女可嫁，亦要負起繁衍子孫、興旺家族的責任。

在婚禮前一晚，擇定良辰，男女兩家會分別邀請有褔氣的男女長輩親友，俗稱「好命佬」和「好命婆」，各自在家中進行「上頭」儀式，象徵一對新人已步入「成人」階段，並祝福他們同偕白首。

上頭儀式 (圖片由受訪者提供)

上頭懶人包｜男家、女家上頭儀式有分別 ?

次序上都有分別，一般是在男方完成整個「上頭」儀式後，女方才開始「上頭」。禮品主要是象徵好兆頭的東西，例如 : 明鏡、剪刀、尺和梳，祝新娘新郎以後有名有利、順順利利。

上頭用品 (圖片由受訪者提供)

上頭懶人包｜「全福人」是甚麼 ?

傳統而言，昔日會邀請「福祿才子壽」五福齊全的「全福人」負責「上頭」，亦有請俗稱「好命佬、好命婆」的全福人負責「上頭」。「好命佬、好命婆」是指上有父母、下有兒女、夫婦恩愛、兄弟姊妹和睦融洽的有福氣之人。

上頭懶人包｜一圖睇清 傳統 vs 簡單上頭程序

上頭懶人包｜上頭十梳歌

一梳梳到髮尾；二梳白髮齊眉；

三梳兒孫滿地；四梳永諧連理；

五梳和順翁娌；六梳福臨家地；

七梳吉逢禍避；八梳一本萬利；

九梳樂膳百味；十梳百無禁忌。



上頭懶人包｜一圖睇清 男家上頭禮品清單新舊對比

上頭懶人包｜一圖睇清 女家上頭禮品清單新舊對比

上頭懶人包｜上頭宜忌

【1】上頭後，新人父母需派利是給在場親朋好友，金額豐儉由人即可，但必須是雙封、雙數。

【2】每人最少要食2粒湯圓，取個好意頭「成雙成對、幸福圓滿」。

【3】為新人上頭時，一梳要梳到尾，中途不可暫時或放下梳子。

【4】新人在婚禮當天需全日帶上扁柏葉和紅頭繩。待晚上可放入利是封，並在枕頭下，一個月後可棄掉。



(資料、圖片由星級大妗姐羅勤芳提供。)