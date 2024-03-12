安床懶人包｜安床是甚麼? 簡化版及傳統流程/禮品清單/禁忌一覽

【安床/安床教學/中式婚禮】繼過大禮、搬嫁妝之後，便是安床儀式。中國傳統婚禮習俗而言，安床象徵對新人的祝福，及代表即將後繼有人。因此，安床絕對是傳統婚嫁重要大事之一。到底簡化版及傳統安床儀式有何分別? 安床需要準備甚麼? 《01女生》邀請到星級大妗姐羅勤芳（芳姐）為大家分享傳統及現代安床儀式、安床清單新舊對比、禁忌等，準新人記得收藏！



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安床懶人包｜安床時間 ?

「安床」是婚嫁禮儀第三個程序，舉行時間一般在婚禮三至一週。

安床懶人包｜安床是甚麼 ?

「安床」是家族傳宗接代的重要環節，《通勝》上亦列有「宜安床」的日子，足見傳統對「安床」的重視。喜家擇定良辰吉日為新人佈置新房，祭祀床婆、床公祈求夫妻生活暢順，早添貴子。而「安床」目的之一，是為洞房花燭夜佈置新房，所以必須由新人正式使用。

安床 (圖片由受訪者提供)

安床懶人包｜鋪床程序是如何 ?

男家先備妥呈祥大床，在家族中邀請有褔氣的男長輩親友，俗稱「好命公」者將新床搬至吉位，再由「好命婆」負責鋪床。

首先，用柚葉水或黃皮葉水清潔新床，再換上新的龍鳳被和鴛鴦枕，在房內張燈結彩。接著就是「壓床」，找一個精靈活潑的小孩跳床翻床，並把子孫桶和子孫盆放在床上。再將紅雞蛋、添丁薑放子孫桶內，取其子孫興旺的意思。

然後，在床上撒上紅棗、花生、桂圓、茘枝、蓮子、百合、紅豆及綠豆等喜果。再放「安床」利是祝夫妻大吉大利，在房內床頭貼上大喜和喜聯，並關上房門，防止任何人進入新房和觸碰新床。直至新人結婚當晚，洞房花燭夜才啓用。

新婚夜，新人進新房後，坐在床上吃湯圓，取甜蜜圓滿多子的好意頭，家族上傳宗接代的責任亦正式交與新夫妻。

安床喜果 (圖片由受訪者提供)

安床懶人包｜一圖睇清 傳統 vs 簡單安床程序

安床懶人包｜安床禮品清單新舊對比

安床懶人包｜安床宜忌

【1】擇日上，安床忌在「破日」、與新人生肖相沖日子進行。

【2】佈置新房後，只可由新人正式使用床鋪和寢具，特別是離婚者、屬虎人士及其他人不可以進入新房及接觸床鋪。

【3】新房的鏡子用大紅紙覆蓋，並貼上「囍」字。

【4】安床後忌單人睡床，在首晚洞房花燭夜必須是由新人雙雙啟用睡床。



(資料、圖片由星級大妗姐羅勤芳提供。)