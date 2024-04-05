露背婚紗如何揀？骨感女生宜穿透視Lace款、修飾副乳拜拜肉選這款

【婚紗試身/揀選婚紗/新娘造型】背部設計最能體現出一件婚紗的精緻度，讓妳一轉身就驚豔全場。不過很多新娘在挑選婚紗時都只考慮到正面，加上沒有信心展現背部，甚至不清楚怎樣的款式才適合自己。s.a.bridal和大家整合5個新娘最常想修飾的部位，並介紹一系列款式，讓新娘子們在婚禮當天能做到360度零死角，自信展現個人風采。



修飾肩部婚紗款式推介：蕾絲荷葉袖款

肩膊形狀能影響穿著婚紗的觀感，可是並非每位新娘都有令人羨慕的一字肩。若妳也有圓肩、斜肩這些困擾，不妨嘗試一下透視的蕾絲荷葉袖款。

除了能稍稍遮住上肩肉，蓬蓬的荷葉袖更能提升肩部高度，改善肩部比例。大面積刺繡的短袖款也能加強肩膀的重量感，令肩膊至背部的線條更加突出。

修飾肩胛骨婚紗款式推介：後背透視蕾絲款

不少身材纖瘦的新娘子都有一個擔憂，就是想穿露背款卻怕肩胛骨過於突出，破壞婚紗的美感。建議骨感強的新娘可以選擇後背透視蕾絲款式，若隱若現的蕾絲刺繡仿如蔓藤般蔓延，配上沿背部中線延伸的珍珠排扣裝飾。除了可轉移視線，增添幾分性感之餘，亦不失優雅。此外，有袖的露背款可遮住肩胛骨，氣質更為高雅。

修飾副乳及上後背肉婚紗款式推介：心型半露背長袖款

副乳和上後背「拜拜肉」是很多新娘苦惱的問題。建議可選擇心型半露背的長袖款，背部蕾絲的覆蓋度足以完美隱藏副乳，穿起來份外有安全感。

配合平臂設計可突顯骨感部位，避免覆蓋範圍太大使身形顯得臃腫。此外，鏤空的鎖匙孔設計亦是不錯的選擇，可以完全遮蓋腋下的「拜拜肉」，同時又能展露一點性感。

修飾腰部婚紗款式推介：一字肩/公主蓬蓬裙款

眾所周知，腰部是最容易堆積脂肪部位之一。若然妳也擔心肚子的贅肉過於顯眼，就應避免選擇貼身魚尾款婚紗，轉為露出背部轉移視線。

有時候選擇增強局部比例，比遮遮掩掩的方法，更能修飾線條。可選擇強調上身或下身款式，例如帶有層層皺摺的裙款、散開的一字肩荷葉袖款和公主蓬蓬裙等，都能巧妙地讓妳的腰身看上去更纖幼。

修飾臀部婚紗款式推介：層次感豐富的裙款

有些女性的臀部較為扁平，從側面或背面看時稍欠曲線；有些女性則介意自己的臀部太大，令下半身顯得較有份量。假如妳也有這樣的顧慮，不妨選擇層次感豐富的蓬蓬裙或是質地堅挺的物料，讓裙身剪裁重塑臀部曲線。若想選擇貼身的魚尾裙，則可選擇後背帶有裝飾的設計，例是這種長綁帶款可稍為遮掩臀部，同時又能展現身體的曲線。

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