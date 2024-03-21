新娘妝容｜假眼睫毛如何揀？化妝師公開放大雙眼秘訣+3款私心推介

【新娘妝/新娘化妝】眼睛作為靈魂之窗，更是新娘妝的重中之中。而為了做到放大眼睛效果，化妝師一般都會使用假眼睫毛，再配搭大地色系眼影，令整個妝更精緻自然。不過始終每個人的眼形都不同，平日沒有用假眼睫毛的女生或會感到不習慣，到底新娘妝有沒有需要用上眼睫毛？又應該如何揀選呢 ? 《01女生》邀請到化妝師On Yi為大家一一拆解，更會親授入手假眼睫毛的貼士。



新娘一定要用假眼睫毛？

On Yi 表示，近年大多數新娘子都喜歡自然妝感，傾向透明感底妝、裸色系眼影色去打造清新又大方感覺。如果你的眼睫毛非常濃密又纖長的話，其實化妝師只需要用上眼睫毛夾夾翹你的眼睫毛，再塗上睫毛液，就可以做到放大眼睛的效果。假如你的眼睫毛比較又短又稀疏，就可以按需要使用假眼睫毛。因此，新娘妝其實可視乎需要而決定使用假眼睫毛。

(freepik)

化妝師私心推介 假眼睫毛款式

假眼睫毛款式｜1.傳統一排式眼睫毛

由於款式、長度是已預設，因此可調整空間比較少。一般而言，會用於姊妹妝上，方便貼上及除下。缺點是眼睛負擔較重，亦容易彈起，較難掌握。

假眼睫毛款式｜1.傳統一排式眼睫毛 (freepik)

假眼睫毛款式｜2. 分段式假睫毛

眼睫毛有機會會分為2-10段，化妝師會視乎客人的眼型、風格，而分成不同段數逐一貼上眼睛。相對其他款式而言，分段式亦會較自然，眼睛負擔亦不會太大。如果想結婚當日減輕眼睛負擔，可分開至少3段或以上。

假眼睫毛款式｜2. 分段式假睫毛 (圖片由受訪者提供)

假眼睫毛款式｜3. 單株睫毛

這款眼睫毛是最自然、最輕身、最無負擔，十分適合眼睛較敏感及喜歡自然妝感的新娘。不過就需要考慮不同眼型而有所調整，如果自行貼的話，就要多次練習，找到支撐點。