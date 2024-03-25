新娘如何找出適合自己眼妝？單眼皮宜用分段式睫毛、眼距近這樣選

【新娘妝/新娘化妝】新娘眼妝是新娘妝的重點之一，而化妝風格亦有各色各樣，當中包括近年大熱輕泰混血妝、著重深邃輪廓的歐美妝、充滿溫柔感的日妝、韓妝等。到底新娘子應該如果尋找適合自己眼妝? 如何決定是否需要用雙眼皮貼及假眼睫毛?《01女生》邀請到化妝師On Yi為大家解開迷思，準新娘必睇!



眼睛是靈魂之窗，眼妝妝感絕對可直接影響整個觀感。因此，On yi 提醒大家在揀選眼妝前，必先了解自己眼形。這樣才可以放大眼型優勢，平衡五官比例之餘，亦可畫出立體又有神的眼妝。以下有4大貼士幫大家找出合適的眼妝 :

尋找適合自己眼妝貼士｜1. 了解眼型

最基本是要先了解自己是屬於杏眼、桃花眼、圓眼、丹鳳眼等。亦要分析自己是雙眼皮、單眼皮或內雙眼皮。接著亦要考慮調整後，要會否出現大細眼問題。

尋找適合自己眼妝貼士｜1. 了解眼型(freepik)

尋找適合自己眼妝貼士｜2. 了解需要調整的部份

如果事前已找到自己喜愛的款式，可以和新娘化妝師溝通，展示所選用的眼睫毛款式、眼影顏色。

當中有幾方面需要作出考慮，如：由單眼皮調整成雙眼皮？只想保留單眼皮效果？眼窩較深邃多雙眼皮摺痕等？如果是由單皮調整成雙眼皮，必需用雙眼皮貼，因為假眼睫毛要有一定的支撐力撐起雙眼皮。

尋找適合自己眼妝貼士｜3. 考慮眼睫毛款式

如上述所言，如果是由單眼皮調整成雙眼皮的話，大部份化妝師都會選用分段式眼睫毛。因為會考慮到整日妝容的舒適程度，所以不會選用傳統一排式的假眼睫毛。

如果眼距較近的新娘，就需要拉開眼頭距離，會選用眼尾較濃密又長的眼睫毛款式。亦會用眼影加深眼尾，自然地拉長眼型。

相反，眼距較遠的新娘，需要拉近眼頭距離，會選用眼頭睫毛較長及綻放的款式。另外，亦會加深眼頭部份，形成一個自然的陰影，拉近眼頭距離，令鼻樑位置更立體！

尋找適合自己眼妝貼士｜3. 考慮眼睫毛款式(freepik)

>>>新娘妝容｜假眼睫毛如何揀？化妝師公開放大雙眼秘訣+3款私心推介<<<

尋找適合自己眼妝貼士｜4. 分析五官比例

新娘化妝師亦會考慮到新娘眼型在五官的比例，如眼睛距離是否非常相近、眼距較闊需要調整及縮短中庭等。這些因素都會影響所選用的眼睫毛濃密程度、長短、眼影顏色的運用。