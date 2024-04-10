新娘妝｜Big Day當前還未找到心儀化妝師？3招找出命定新娘妝風格

【新娘妝/新娘化妝】新娘妝有著各式各樣的風格，而每一位新娘化妝師手勢、強項、化妝技巧、化妝風格都截然不同。想在芸芸化妝師中，找到一位適合自己，既可保留個人風格之餘，又可突顯出面形輪廓優勢，展示最美的一面，的確不容易。《01女生》邀請到化妝師On Yi和大家分享揀選新娘化妝師及新娘妝風格貼士，希望大家可以一撃即中，快速找到符合你要求的命定化妝師。



在籌備婚禮中，決定選擇哪一位新娘化妝師絕對是其中重要一環。因為化妝師能為你創造一個完美妝感，散發迷人氣質。即使十多年後，再翻看結婚相、婚禮照片，你都不會感到後悔，有種「往事不堪回首」感覺。想找到適合自己的新娘化妝師的話，不妨參考以下意見。

揀選新娘化妝師風格貼士｜1. 資料搜集 激發靈感

建議新娘可以在IG、Facebook等各大社交平台，搜尋各種新娘化妝師的作品相。如果見到自己較喜歡的妝容、風格，可先截圖，再作比較。

如果你喜歡自然妝容效果，就可避免選擇偏向歐美風格、妝感明顯、用色較為突出的化妝師。

(freepik)

揀選新娘化妝師風格貼士｜2. 至少選擇2-3位化妝師進行試妝

因為整個試妝過程並不是只看重化妝師技術，而是整個溝通過程之中，你會知道「化妝師是否了解你」、「是否做到你真正想做到的效果」、「調整後最終效果你是否喜歡」。另外，亦要考慮到結婚當日迎賓整個妝容自然程度。

揀選新娘化妝師風格貼士｜3. 對比手機、相機「過鏡」效果

試妝後，化妝師一般會用相機拍攝妝容，而新娘亦可用手機拍攝自己「過鏡」後的妝感，再作對比。因為在結婚當日，除了攝影師之外，在場朋友及親戚都會運用手機拍攝，大家可考慮到兩者拍攝出來的效果是否自然、自己是否感到滿意。