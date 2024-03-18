小資新娘、姐妹必睇！新娘化妝師公開補妝秘訣　5步拯救脫妝卡粉

【婚禮準備/新娘化妝】Big Day 當天少不了感動流淚場面，若果正值炎夏，臉油和汗水更容易導致溶妝。要打造一個持久力高、乾淨的新娘妝，除了在上妝前做好保濕打底之外，後續補妝更是一大重點。《01女生》找來新娘化妝師Mandy Yim和大家分享新娘補妝步驟及注意事項，不論是準新娘或是姊妹都必須收藏！



經過大半天時間，基本上新娘的妝容都會出現浮粉、出油，甚至粉底氧化而變暗沉情況。如果出現以上問題而未能即時解決的話，影相時就容易油光滿面又顯污髒。有見及此，新娘化妝師Mandy就有以下補妝技巧給大家:

補妝步驟｜1. 印走臉油

補妝前，先用紙巾把多餘油光，以按壓手法印走。

注意事項：如屬乾肌，建議先噴保濕噴霧，可作即時保濕及軟化肌膚，隨後才印走油光。

補妝步驟｜2. 處理脫妝部分

如脫妝情況明顯，可先用棉花棒沾一些面霜，擦掉浮粉位置的底妝，再善用遮瑕液或遮瑕膏，重新局部上粉遮瑕及定妝。

補妝步驟｜3. 留意眼妝情況

Mandy 提醒，可留意有沒有出現眼線或睫毛液溶妝情況。如有，可以使用棉花棒及遮瑕產品，局部作出修正。

注意事項：如有貼假眼睫毛，可觀察有沒有彈起，有需要的話可用睫毛膠水作補救。

補妝步驟｜3. 留意眼妝情況(圖片由受訪者提供)

補妝步驟｜4. 提亮膚色

補上胭脂，既可有助即時顯出紅潤好氣色，亦可令蘋果肌更顯飽滿。

注意事項：帶紫調的胭脂，能做到去黃顯白效果。

補妝步驟｜5. 補唇妝 顯精神

補妝前，先於唇上塗一層潤唇膏，然後再用紙巾或棉花棒帶走原有唇妝，再重新上唇妝。

注意事項：建議選用持久不掉色的唇膏或唇釉，可省卻頻繁補妝時間。