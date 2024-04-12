喜帖款式懶人包｜熱門喜帖設計款式推薦：西式典雅、手繪顯心思

【喜帖推介/喜帖樣式/籌備婚禮】不少新人在籌備婚禮時都會煩惱喜帖款式，不知道應該如何選擇。到底應該揀選中式喜帖或是西式喜帖？樣式上選用手繪插畫還是手繪燙金？印刷質地應該選擇油紙、鏡面、絨面？s.a.bridal為大家分享7種熱門設計喜帖款式，讓你可以在揀選喜帖款式時更有靈感，設計出充滿你們的共同甜蜜回憶的款式。



喜帖款式推介｜1. 傳統中式喜帖

出門、過大禮及擺酒依然是不少新人在大日子必做的中式習俗，而中式喜帖亦是其中一環。中式喜帖源自清朝，在男方向女家求婚成功後，印以通知親友。

傳統喜帖採用大紅色和燙金印刷，無論設計變化皆會保留此特色，適合喜歡傳統的新人。值得注意的是中式喜帖的格式，不少老一輩的親友會特別重視呢！

喜帖款式推介｜1. 傳統中式喜帖 (s.a.bridal)

喜帖款式推介｜2. 西洋書法喜帖

西式傳統喜帖中，最具標誌性的是帖上優雅的手寫書法。西洋書法是一門工藝，要寫得典雅，必須經過重複提筆練字。

為了能親手寫帖，現在不少新人更會在婚前習字。除喜帖內容設計，不要錯過包裝的信封！雖然略為繁複，但具有溫度的字體顯得更為得體和高貴，更令收帖者有種份外專屬的感覺。

喜帖款式推介｜2. 西洋書法喜帖 (s.a.bridal)

喜帖款式推介｜3. 加入影像設計

舊時因為未有先進的科技，只能以純文字方式製作喜帖。現今攝影和打印技術成熟，大家能夠將相片印在喜帖上，讓親友都能見到二人的最美一面。在拍攝完一輯漂亮的婚紗攝影後，當然不要浪費，大膽把相片放進喜帖設計吧！

喜帖款式推介｜3. 加入影像設計 (s.a.bridal)

喜帖款式推介｜4. 精緻手繪款式

若然不喜歡把相片印在喜帖上，想獨一無二，不妨考慮訂製手繪插畫用來做設計！可以尋找喜愛的插畫師風格，把你們的甜蜜合照繪製成插畫。設計浪漫之餘，更具個人特色。手繪插畫圖案除了可用在印製喜帖外，更可應用於回禮小禮物，別具心思。

喜帖款式推介｜4. 精緻手繪款式 (s.a.bridal)

喜帖款式推介｜5. 文青風格

「Less is more」，近年興起的斷捨離與極簡生活提案，使不少人愛上簡約美。簡約的喜帖設計省去複雜的設計，運用留白空間及巧妙的排版，可以將重點聚焦於主要訊息上，而不覺沉悶。整體乾淨俐落，更可利用同色不同材質，形成視覺上的舒適感受，別有一番清雅，是文青的必然之選。

喜帖款式推介｜5. 文青風格 (s.a.bridal)

喜帖款式推介｜6. 加入活用設計

若覺得普遍的喜帖太沉悶，也可從材質和剪裁入手，製作一款獨特及份外突出的喜帖。可以利用霧透和鏡面等材質，製作半透明或帶有反射面的成品，為喜帖增添玩味感而不失優雅。除選用不同材質外，亦可挑戰不規則剪裁，或分層釘裝，時尚又有趣。

喜帖款式推介｜6. 加入活用設計 (s.a.bridal)

喜帖款式推介｜7. 電子請柬

自經歷疫情，不少新人都會選擇使用電子喜帖。可多加利用色彩繽紛的圖像、甚至是影片動畫去製作，效果更為搶眼。省去印刷支出和派發功夫外，更可節約環保。

喜帖款式推介｜7. 電子請柬 (s.a.bridal)

(圖片及資料獲s.a.bridal授權轉載。)