母親節禮物2024｜$500內高質母親節禮物之選：美妝護膚、生活家品

母親節日漸步近，折現的現金家用當然令媽媽樂上心頭，不過對於職場新鮮人而言，預算有限，未必能夠同時應付大餐、禮物以及心意。其實預算有限亦無阻安排一份有心思的小禮物，想要入手價錢合理、高質又實用的母親節禮物，不妨參考以下500元內的實用提案！



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母親節禮物推薦2024：1. JUJY肌底瞬透保濕注氧水光機

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皮膚問題大多源自皮膚肌底營養不足、缺乏水份，想要解決皮膚乾燥、暗沉、毛孔粗大，JUJY 這款以130kPa高壓注氧、超微霧化的納米補水技術，為皮膚真皮層做一個深層SPA。

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母親節禮物推薦2024：2. Estee Lauder Advanced Night Repair 【第五代】升級再生基因修護賦活眼霜 15ml X 2件

4折入手抗污修護

Estee Lauder 的「小棕瓶」眼霜功效出色，高效保濕、減褪黑眼圈的功效備受關注與好評。這個套裝中更有2件「小棕瓶」眼霜，照顧好媽媽的眼周肌膚健康不二之選。

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母親節禮物推薦2024：3. 百日の食事Mum Mum Meals 禮品薑醋套裝 一酲套裝

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想幫媽媽補補身，除了雞精、燕窩外，親民的選擇有薑醋！薑醋能夠健脾暖胃、促進血液循環、增強抵抗力，更有減肥、降血壓的成效。百日の食事由專業陪月、月子餐烹調導師、註冊營養師、中醫師團隊等組成的專業團隊，能夠確保食物質素與營養，令媽媽食得安心又放心。

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母親節禮物推薦2024：4. 龍島 LUCULLUS CACAO下午茶

85折起！人均只需HK$186

兒時父母總會帶我們到處探索、四出玩樂，但當我們日漸長大，不論是因為個人偏好或是生活習慣、時間無法相就，就好像與父母日漸生疏，不妨乘著母親節，帶媽媽體驗時興玩意！

龍島 LUCULLUS CACAO 朱古力概念店致力推動朱古力文化，將可可的無盡可能發，集合不同的可可元素，打造出獨特的鹹甜下午茶。

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母親節禮物推薦2024：5. LANCOME 蘭蔻 塑顏三重密集煥顏面霜 50ml

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對於成熟肌而言，抗老去皺的護理相當重要。這款LANCOME 的塑顏三重密集煥顏面霜，經過40年科學專研加持，生物科技萃取抗老禦齡多肽配方結合玻尿酸和煙醯胺，不論任何肌膚，面部或頸部使用都同樣合適。

母親節禮物推薦2024：6. 彩豐行 淨白美肌抗污染面膜套裝(7件裝)（01mall）

母親節禮物推薦2024：6. 彩豐行 淨白美肌抗污染面膜套裝(7件裝)

立即以95折入手

都市污染不單影響環境，更會對我們的皮膚造成影響，令污垢殘留、黑色素形成、皮膚衰老等情況出現。要對抗污染，抗污、修復的護膚品就顯得十分重要。彩豐行這款以殼聚糖為主要成份，能夠活化細胞、修復肌膚，令肌膚回復水潤嫩白！

母親節禮物推薦2024：TruffleHunter 紅盒尊貴松露醬料套裝 (白松露蜂蜜，黑松露芥末醬，黑松露雪花海鹽) (限量版)（01mall）

母親節禮物推薦2024：7. 百虎巡按 Tora Massage 泰式按摩

皇牌身心呵護90分鐘療程 必須兩位女士同行 HK$688/2人

百虎皇牌足浴套餐90分鐘 限時8折 HK$319/1位

有機精油全身按摩90分鐘送15分鐘頭肩頸按摩 任何日子時段適用 HK$728/1位

母親平日的辛勤，當然要以針對性的按摩去犒賞，讓媽媽渡過一個愜意放鬆的一天。百虎巡按主打泰式以及足部按摩，以日式木調打造出私密空間，適逢母親節品牌推出3大皇牌呵護療程：「皇牌身心呵護90分鐘療程」、「百虎皇牌足浴套餐90分鐘」以及「季節花草舒緩足浴+泰式頭肩頸舒緩按摩」，兩位女士同行更有雙人限時優惠，預算有限亦能享受到尊貴的身心護理！

母親節禮物推薦2024：8. TruffleHunter 紅盒尊貴松露醬料套裝 (白松露蜂蜜，黑松露芥末醬，黑松露雪花海鹽) (限量版)

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想寵愛母親，除了外出大餐，居家亦可以體驗到奢華尊貴食材。TruffleHunter 這套尊貴松露醬料套裝，包括百分百歐洲產的白松露蜂蜜、黑松露芥末醬以及黑松露雪花海鹽，無論作為蘸料、醃料或醬汁，都能夠提升菜餚的鮮味，令整個體驗更佳。