韓國濟州島Pre-wedding婚攝熱門推介地點TOP 7！附花期、地址

【韓國婚攝2024/濟州島Pre-wedding】濟州島除享有四季絕美花海景色，如蕎麥花、粉黛亂子草、芒草外，市內及郊區也有各樣的夢幻美景，更有不少是拍攝婚照的熱門之選，如雪綠茶博物館、山茶花之丘等。s.a. wedding為各位分享濟州島的必拍婚紗照場景(第1至7位)，準新人必睇！



濟州島婚攝景點｜第一位：蕎麥花（風之山坡）

濟州島婚攝景點｜第一位：蕎麥花（風之山坡） (s.a. wedding)

蕎麥花花海宛如細雪落下，《孤單又燦爛的神：鬼怪》曾取景於白色蕎麥花海，成為新人們的浪漫之選。現時全韓最大的蕎麥花花田就在吾羅洞，約30萬坪，花田一望無際。

蕎麥花外表清新潔白，在晴朗的天色下，白色花瓣如珍珠纍纍結在綠枝枝頭，讓人見之忘憂。拍攝時新人多數位於花海中央，被這片「平地雪景」包圍，隨風瀰漫著簡潔又浪漫的詩意美景。

蕎麥花花期：5 月尾至 6 月頭；9 月中至 10 月中

地址：歸浦市表善面城邑裏3229-4

其他蕎麥花拍攝地點：缸波頭里抗蒙遺蹟址



濟州島婚攝景點｜第二位：蘿蔔花

濟州島婚攝景點｜第二位：蘿蔔花 (s.a. wedding)

蘿蔔花可算是最新的濟州熱門婚攝地點，蘿蔔花花瓣帶點粉紫與白色，遠看漸層粉色調更顯夢幻，於黃昏時會散發淡淡芳香，綻放時率性又醉人，細小花瓣營造細緻秀氣感覺。

蘿蔔花花期：2 – 5 月

地址：沒有特定拍攝地點，多數由攝影師帶領找最佳拍攝路線及攝影地點



濟州島婚攝景點｜第三位：繡球花（山茶花之丘）

濟州島婚攝景點｜第三位：繡球花（山茶花之丘）(s.a. wedding)

夏天必拍的浪漫繡球花，繡球花形狀獨特、渾圓飽滿、色彩繁多。濟州島上有面積達 172,000 平方公尺的山茶花之丘，除了是世界最大山茶花園外，每年6 月至 8 月初更會在此盛開繡球花海。

繡球花有溫柔雪白的牛奶色、大氣艷麗的奼紫嫣紅及各種深淺色調的藍，新人可特別留意自己鐘情的色系，再與攝影師溝通，拍下理想的婚紗照。

繡球花花期：6 – 8 月

地址：西歸浦市安德面並岳路166

其他繡球花拍攝地點：安城里繡球花路、翰林公園、南國寺、休愛里自然生活公園、風之山丘、終達里繡球花路



濟州島婚攝景點｜第四位：櫻花+油菜花 （濟州鹿山路）

濟州島婚攝景點｜第四位：櫻花+油菜花 （濟州鹿山路）(s.a. wedding)

金黃油綠的油菜花在春天時盛開。曾獲選為「韓國美麗道路100 選」之一的濟州鹿山路，沿公路兩旁種滿澄亮燦黃的油菜花，綿延數公里，不遠處更矗立著巨大的白色風車。

逢三四月間，更能遇上櫻花與油菜花同時盛放的景色。一朵朵的櫻花爛漫盛放如白日星空，同時散發出淡粉柔情的春日花香。這春暖花開時的同框絕景，蘊含著新人濃烈如蜜的溫暖情愫。

油菜花花期：3 – 5 月

櫻花花期：3 月尾至 4 月頭

地址：西歸浦市表善面鹿山路

櫻花拍攝地點：禮來生態公園、長田里櫻花道、濟州體育路、典農路、三姓穴、風之山坡

油菜花拍攝地點：松嶽山、山房山、禮來生態公園、臂部溪谷、缸波頭里抗蒙遺蹟址、道頭峰、三娃穴、咸德犀牛峰海邊、鹿山路油菜花公路、小馬體驗園、加時里、SONO X HOTEL、濟州民俗村、JJANGKUNE油菜花田、廣峙其海邊、城山日出峰、別防鎮



濟州島婚攝景點｜第五位：雪綠茶博物館

濟州島婚攝景點｜第五位：雪綠茶博物館(s.a. wedding)

雪綠茶博物館位於濟州島西廣茶園附近，以「綠茶」為主題，館外設置了一大片綠菜園，博物館內部有庭院與池塘，可眺望綠茶田與周邊自然景觀，是著名的拍攝地。走在茶園間能感受到滿滿的綠茶香氣，在油綠茶園中拍攝，呈現小清新與甜蜜感覺。

地址：濟州西歸浦市安德面西廣里1235-3號



濟州島婚攝景點｜第六位：橘子園（梅花園）

濟州島婚攝景點｜第六位：橘子園 （梅花園）(s.a. wedding)

黄澄澄的橘子如同落日晚霞，走進綠油油的樹叢中，為婚照增添的一絲生氣。漂來的一陣陣濃郁橘子香，令人心曠神怡，咉襯出新人新婚的快樂。

拍攝花海之外，水果也是韓國婚攝的熱門選擇。在濟州島的西南部，就在綠茶園下方的梅花園，根據四季種植了各樣花卉及植物，當然也不少得濟州有名的橘子。

橘子花期：12月至 2 月

地址：西歸浦市大靜邑中山間西路2260-15



濟州島婚攝景點｜第七位：向日葵（金京淑向日葵農場）

濟州島婚攝景點｜第七位：向日葵（金京淑向日葵農場）(s.a. wedding)

拍一輯充滿陽光氣息的婚照，選擇鮮豔顏色的向日葵。向日葵又名太陽花，擁有永遠面朝陽光生長的特性，在盛夏烈日下堅強挺立。

來到濟州島的金慶淑向日葵農場，感受一整片的金黃向日葵花海。農場分為幾個區域分批栽種向日葵，所以到 10 月仍有向日葵盛開。向日葵寓意著美好的事物，花型大、色彩鮮豔，拍出的婚紗照熱情、朝氣，洋溢著開朗歡樂的感覺，十分適合性格熱情的新人們。

向日葵花期：7 – 9 月

地址：濟州市檜泉洞391

其他向日葵拍攝地點：缸波頭里抗蒙遺蹟址、向日葵



(圖片及資料獲s.a. wedding授權轉載。)