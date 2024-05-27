新娘妝｜化妝師教溫柔妝感新娘妝技巧:簡潔眼妝、1部份忌過度修容

【新娘妝/新娘化妝】絕大多數的新娘妝容，都以溫柔淡雅、知性自然感覺為主。而不少女生都希望將喜愛的風格融入新娘妝內，打造獨特又充滿個人特色的妝容。不過，如果增添太多元素，就容易顯老又顯兇，看起來有種生人勿近感覺，影響整體造型。《01女生》邀請到化妝師On Yi，和大家分享溫柔感新娘妝3大技巧及細節位，一齊避開化妝地雷，呈現出最美的你。



溫柔新娘妝技巧｜1. 面部切忌有起角效果

不少亞洲女生的五官較扁平，她們會誤以為只要加重陰影、畫明顯直角的眉型，就可以修飾輪廓。但往往忽略自己面形是否適合、用色等技巧。On Yi提醒，如要呈現溫柔妝感，先決條件是整個面部妝容，都不要有任何直角、起角的線條效果。

歐美上揚眉未必適合新娘妝 (freepik)

第一，方圓臉女生不要過度打面部陰影，容易顯老顯兇。圓臉女生集中在髮際線和臉頰位置掃上修容，拉長臉型。而方臉女生就可靠眉眼妝容、髮型修飾，延伸五官，避免起角情況。

第二，呈現明顯直角眉峰的歐美上揚眉，會給人成熟、有氣勢感覺。假如再用深色眉筆畫眉的話，就會「惡上加惡」。因此，建議大家可以用啡色眉筆或畫出韓系平眉，增加五官柔和感。

第三，眼線忌有直角。因為黑色眼線，給人濃烈、兇惡感，而用咖啡色眼線就更柔和，更適合日常妝容。而新手亦可用深啡色眼影代替眼線筆，只需用小型化妝掃在眼角上平拉，眼妝妝感更添溫柔。

溫柔新娘妝技巧｜2. 唇妝主打粉嫩色系

粉嫩色系唇妝更添溫柔感 (freepik)

近年十分流行裸感唇妝、粉橘嫩色唇妝，On Yi 建議大家可以按自己原本唇色、膚色挑選，最穩妥就是用上中性粉色系如: 豆沙、蜜桃奶杏等。另外，大家避免用全啞面唇膏，假如保濕打底不足就會顯唇紋，完全不上色。因此，大家可選擇疊加亮面唇彩，透明感高之餘，亦可做出水感飽和唇妝，更加年輕溫柔。

溫柔新娘妝技巧｜3. 眼妝宜簡潔自然

溫柔新娘妝技巧｜3. 眼妝宜簡潔自然 (freepik)

不少香港女生在揀選新娘妝時，都會選擇較清新、自然妝感的日韓妝。因為日韓妝都會加上臥蠶，既可放大眼睛，亦可增加溫柔感。而眼睫毛款式上，建議選擇長度比較短的分段式眼睫毛，眼睛負擔不會太大之餘，亦較自然。