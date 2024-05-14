Color Con影響新娘妝？化妝師教揀有色隱形眼鏡技巧 打造深邃眼神

【新娘妝/新娘化妝】每位女生都希望以絕美姿態出嫁，而眼睛作為靈魂之窗，眼妝更是決定視覺觀感的關鍵部份。即使只是一個細微位都可以影響妝效，甚至是全個造型，所以絕對不能忽視。而近年，不少女士都愛用有色隱形眼鏡 (Color Con/大眼仔)，作為放大眼睛、點綴眼妝之用，讓眼睛看起來更加有神。到底又是否適用於新娘妝？揀選Color Con時又有何要注意？《01女生》邀請到化妝師On Yi和大家分享選購有色隱形眼鏡時的須知及為準新娘提供相關眼妝建議，大家不妨參考一下。



新娘眼妝迷思｜1. 有色隱形眼鏡對新娘妝有何作用？

有色隱形眼鏡的花紋設計、着色直徑，都會比傳統隱形眼鏡更能改變虹膜顏色，自然放大雙眼，令雙眼更精靈。有色隱形眼鏡顏色較多，如藍綠色、灰色、粉紅色等。而花紋設計則有霧透、無邊框、放射狀花紋等。因此，不同顏色、花紋的有色隱形眼鏡，都可以帶出截然不同的風格，如自然溫柔風、浮誇風、混血風等。

可按所需妝效，戴上不同顏色、花紋的有色隱形眼鏡。(kpopping.com)

新娘眼妝迷思｜2. 新娘妝一定要用有色隱形眼鏡？

其實決定是否需要用有色隱形眼鏡，都是取決於新娘、化妝師及妝效需要。如果新娘本身有近視，加上自身眼球直徑較大，其實只需用上有度數的隱形眼鏡即可。而有些新娘眼球天生帶有自然啡色的話，就可保留自己特色而不選用有色隱形眼鏡。建議準新娘試妝時，可以和化妝師多加溝通及參考她的推介。

新娘眼妝迷思｜3. 適合新娘妝的有色隱形眼鏡顏色？

如果喜歡自然柔和感覺，又想做到放大眼睛的效果的話，On Yi 建議可選用啡色隱形眼鏡，而着色直徑不要超過13.5mm，百搭不出錯之餘，更突顯出女性的獨有氣質。同樣深受新娘喜愛的金棕色系，有助令眼球更顯圓潤，低調地提亮眼睛。喜歡歐美妝感，讓眼神更深邃迷人，可以選擇藍綠色系隱形眼鏡，打造神秘的異域氛圍。

透亮啡色色調，可提亮雙眼。(IG@olenshk)

新娘眼妝迷思｜4. 不建議用於新娘妝的有色隱形眼鏡顏色？

要知道新娘妝講求耐看及適合你個人需要，所以你當刻喜歡，不等如10年後都會同樣喜歡。因此，決定新娘妝時必須三思。On yi 表示，淺色隱形眼鏡顏色，如灰藍色、灰黃色等，可能會和自身眼睛顏色不搭，有機會令人感覺精神差、氣色不好。同時，為配合淺色隱形眼鏡顏色，你亦可能需化上妝感較重的妝容去平衡。假如你本身不喜歡歐美妝、輕泰妝的話，這樣出來的效果，你未必會滿意。

淺色隱形眼鏡，需化上妝感較重的歐美妝、輕泰妝去平衡。(IG@lalalalisa_m)

新娘眼妝迷思｜5. 戴上有色隱形眼鏡後，有何要注意？

新娘Big Day當天，需要帶妝超過10小時，而有色隱形眼鏡的舒適度亦是重要一環。所以，大家要保持眼睛水份充足，減少曝曬，避免出現刺痛、乾澀反應。如果眼睛感到不適，建議立即卸除。另外，一定要揀選可靠、有證明、有製造日期的隱形眼鏡品牌，亦避免戴上過期鏡片，傷害眼睛健康。

(有色隱形眼鏡效率因人而異。以上內容只供參考，如有問題，建議向眼科專業人員查詢。)